Ecco come funziona e perché potrebbe essere di dispositivo perfetto per te.

A 199 euro, porta un display brillante, un monitoraggio della salute serio, GPS integrato per correre senza telefono, autonomia fino a 10 giorni e la funzione mini-workout con panda animato che è esattamente così simpatica e utile come sembra.

Huawei Watch Fit 5 non è lo smartwatch classico che ti sommerge di notifiche e ti fa sentire in ritardo su tutto.

Le colorazioni disponibili, tra cui il viola che abbiamo provato, presentano una palette contemporanea, adatta sia a un look sportivo che a uno più formale . I quadranti sono personalizzabili e con 64 GB di memoria interna puoi scaricare anche musica, mappe e app senza preoccuparti dello spazio.

Il quadrante è squadrato, con cornici ridotte al minimo (lo schermo occupa quasi tutta la superficie frontale senza bordi sprecati). Il display è ampio e leggibile anche in piena luce solare diretta, senza dover creare ombra sullo schermo con la mano. I colori sono vividi, i testi nitidi e l'interfaccia scorre fluida come quella di un telefono di fascia alta.

Mini-workout con il panda VOTO: 8

Parliamo sicuramente della funzione più originale e divertente di questo dispositivo, con un'idea semplice quanto geniale: trasformare i ritagli di tempo della giornata, come la pausa caffè, i cinque minuti tra una call e l'altra, il momento prima di alzarsi dalla scrivania, in opportunità di movimento vero con dei mini-workout.

Sul display appare un panda animato che ti guida passo dopo passo attraverso 30 movimenti diversi, focalizzati su 10 aree del corpo, tra cui testa, collo, spalle, polsi, schiena, addome e altro. Le animazioni sono chiare, immediate, non richiedono nessuna spiegazione aggiuntiva: le segui sul polso e il gioco è fatto. Niente attrezzatura, niente spazio dedicato, niente outfit da cambiare.

Il panda non è solo decorativo ma reagisce a quello che fai, cambia espressione in base all'attività, ti premia con animazioni quando completi i movimenti e ti fa sbloccare monumenti di una città virtuale man mano che ti muovi. È la gamification del benessere e funziona, perché rende questi mini-momenti qualcosa a cui si ha voglia di tornare invece di ignorare.

In pratica arriva una leggera vibrazione al polso, guardi lo schermo, segui il panda per due minuti e poi torni a quello che stavi facendo, ma il collo non è più rigido e la schiena respira un po'.