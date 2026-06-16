Se lavori davanti a un pc, magari da casa, conosci bene la sensazione di arrivare a sera con la schiena rigida, le spalle contratte e la consapevolezza di non aver fatto un singolo movimento che non fosse da una sedia a un’altra.
A volte per sentirsi meglio basta un minuto di stretching al collo tra una riunione e l’altra, o due respiri profondi prima di rispondere all’ennesima mail urgente. Il problema è che nessuno ce lo ricorda mentre la giornata va avanti.
Non servono altre pressioni, esiste un dispositivo discreto, leggero, che sta al polso ed è capace di dare una “spinta gentile” nel momento giusto.
Huawei Watch Fit 5 pesa 27 grammi, ha un display luminoso, consiglia mini-workout animati su 10 zone del corpo, offre monitoraggio della salute completo e ha autonomia fino a 10 giorni. ù
Compatibile con Android e iOS, a 199 euro è lo smartwatch per chi vuole stare bene senza stravolgere la routine.
Huawei Watch Fit 5
Huawei Watch Fit 5 non è lo smartwatch classico che ti sommerge di notifiche e ti fa sentire in ritardo su tutto.
È uno smartwatch pensato per il benessere quotidiano on the go, aderendo a quella filosofia sempre più diffusa che dice che prendersi cura di sé non richiede un'ora in palestra, ma tanti piccoli momenti distribuiti nella giornata.
A 199 euro, porta un display brillante, un monitoraggio della salute serio, GPS integrato per correre senza telefono, autonomia fino a 10 giorni e la funzione mini-workout con panda animato che è esattamente così simpatica e utile come sembra.
Ecco come funziona e perché potrebbe essere di dispositivo perfetto per te.
- 27 grammi: si indossa senza sentirlo, anche di notte
- Mini-workout con panda animato
- Display ampio e luminoso
- Autonomia fino a 10 giorni
- 12 emozioni monitorate
- Previsione ciclo e ovulazione con dati biometrici
- Rilevamento automatico cadute
- Su iPhone non si può rispondere ai messaggi dal polso
- Pagamenti NFC richiedono l'app Curve
- Store app HarmonyOS limitato rispetto ai concorrenti
Design elegante e leggero
Per integrarsi davvero nella nostra routine quotidiana, un dispositivo dovrebbe essere invisibile, comodo e leggero.
Watch Fit 5 pesa effettivamente 27 grammi senza cinturino, con 9,5 mm di spessore nel punto più sottile: è lo smartwatch che sparisce al polso, nel senso migliore possibile. Non si impiglia nelle maniche, non pesa durante le sessioni di yoga o la corsa, non crea quella fastidiosa pressione che si sente dopo ore con uno smartwatch tradizionale.
Il quadrante è squadrato, con cornici ridotte al minimo (lo schermo occupa quasi tutta la superficie frontale senza bordi sprecati). Il display è ampio e leggibile anche in piena luce solare diretta, senza dover creare ombra sullo schermo con la mano. I colori sono vividi, i testi nitidi e l'interfaccia scorre fluida come quella di un telefono di fascia alta.
Le colorazioni disponibili, tra cui il viola che abbiamo provato, presentano una palette contemporanea, adatta sia a un look sportivo che a uno più formale. I quadranti sono personalizzabili e con 64 GB di memoria interna puoi scaricare anche musica, mappe e app senza preoccuparti dello spazio.
Nella confezione trovi l'orologio con cinturino già montato e il caricatore wireless magnetico bidirezionale, quindi non devi preoccuparti di come posizionarlo.
Mini-workout con il panda
Parliamo sicuramente della funzione più originale e divertente di questo dispositivo, con un'idea semplice quanto geniale: trasformare i ritagli di tempo della giornata, come la pausa caffè, i cinque minuti tra una call e l'altra, il momento prima di alzarsi dalla scrivania, in opportunità di movimento vero con dei mini-workout.
Sul display appare un panda animato che ti guida passo dopo passo attraverso 30 movimenti diversi, focalizzati su 10 aree del corpo, tra cui testa, collo, spalle, polsi, schiena, addome e altro. Le animazioni sono chiare, immediate, non richiedono nessuna spiegazione aggiuntiva: le segui sul polso e il gioco è fatto. Niente attrezzatura, niente spazio dedicato, niente outfit da cambiare.
Il panda non è solo decorativo ma reagisce a quello che fai, cambia espressione in base all'attività, ti premia con animazioni quando completi i movimenti e ti fa sbloccare monumenti di una città virtuale man mano che ti muovi. È la gamification del benessere e funziona, perché rende questi mini-momenti qualcosa a cui si ha voglia di tornare invece di ignorare.
In pratica arriva una leggera vibrazione al polso, guardi lo schermo, segui il panda per due minuti e poi torni a quello che stavi facendo, ma il collo non è più rigido e la schiena respira un po'.
Salute e benessere
Sotto il quadrante c'è un sistema di sensori più completo di quanto ci si aspetti a questo prezzo. Il sistema TruSense monitora in continuo la frequenza cardiaca, la saturazione di ossigeno nel sangue (un indicatore di quanto ossigeno circola nel corpo, utile per valutare il recupero e la qualità del sonno), la variabilità del battito cardiaco (più alta è, più il corpo è in equilibrio) e la temperatura corporea.
Con un tocco si registra anche un ECG di 30 secondi che segnala eventuali irregolarità del ritmo cardiaco come la fibrillazione atriale. Non è un dispositivo medico, ma è uno strumento di consapevolezza che può fare la differenza.
Il monitoraggio del sonno TruSleep 5.0 analizza le fasi di sonno profondo, leggero e REM, controlla se la respirazione e il battito restano regolari durante la notte e restituisce ogni mattina un punteggio personalizzato, più preciso del 15% rispetto alla generazione precedente.
La parte più originale, però, è quella che riguarda il benessere emotivo: il dispositivo è in grado di rilevare variazioni nel tono emotivo e di mostrarti quale delle 12 emozioni monitorate stai vivendo, come un piccolo diario dell'umore al polso. Gli esercizi di respirazione guidata si attivano proprio quando rileva livelli di stress elevati.
Per chi tiene monitorato anche il ciclo, interessante la previsione dell'ovulazione sulla base dei dati di temperatura corporea e dei parametri vitali per offrire promemoria precisi, senza bisogno di aprire nessuna app esterna.
Sport e movimento
Con oltre 100 modalità di allenamento, dallo yoga alla vela, dalla corsa al nuoto, Watch Fit 5 copre praticamente tutte le attività possibili.
Il GPS integrato aggancia il segnale rapidamente e traccia i percorsi di corsa o bici con precisione, grazie al sistema Huawei Sunflower con antenne avanzate. Per chi corre, monitora potenza, falcata e frequenza cardiaca in tempo reale, mentre per chi va in bici, rileva pendenza, cadenza virtuale e si collega a misuratori di potenza esterni.
La resistenza all'acqua è certificata 5 ATM, per cui piscina, mare e doccia non sono un problema. Il rilevamento automatico delle cadute è attivo durante le attività sportive: se rileva una caduta violenta e non c'è movimento successivo, avvisa automaticamente i contatti di emergenza. Una funzione discreta ma concreta, utile soprattutto per chi fa sport all'aperto da sola.
Autonomia e compatibilità
L'autonomia è uno dei motivi principali per cui vale la pena considerarlo rispetto a uno smartwatch classico. 10 giorni con uso leggero, 7 giorni con uso normale, 4 giorni con il display sempre acceso: sono numeri che nella pratica significano ricaricare una volta alla settimana, non ogni sera prima di dormire.
Watch Fit 5 è compatibile con Android e iPhone tramite l'app Huawei Health, per cui notifiche, sincronizzazione dei dati e impostazioni funzionano su entrambi i sistemi. Prima dell’acquisto però, è bene sapere che su iPhone l'esperienza è leggermente ridotta: ad esempio, puoi ricevere le notifiche e leggere i messaggi, ma non puoi rispondere, nemmeno con frasi preimpostate e le risposte rapide a WhatsApp o Telegram funzionano solo con smartphone Android.
I pagamenti NFC tramite Curve Pay funzionano, ma richiedono di collegare la carta attraverso l'app Curve, un passaggio aggiuntivo rispetto ad Apple Pay o Google Pay. Non è un limite enorme, ma vale la pena saperlo.
Huawei Watch Fit 5
Conclusioni
Huawei Watch Fit 5 si trova a 199 euro, con promozioni frequenti che lo portano spesso sotto. Può essere il dispositivo perfetto per chi vuole uno strumento leggero per il benessere quotidiano senza la pressione di uno smartwatch complesso, per chi fa sport in modo amatoriale e vuole monitorare corsa, nuoto e palestra con dati seri, per chi tiene molto all'autonomia e non vuole ricaricare ogni notte e per chi usa Android e vuole sfruttare al massimo le funzioni di risposta rapida e integrazione completa.
Potrebbe non essere la scelta migliore, invece, per chi usa iPhone e vuole rispondere ai messaggi dal polso, per chi cerca un ecosistema ricco di app di terze parti, o per chi ha bisogno di pagamenti NFC senza passaggi aggiuntivi. Per il resto, si tratta di uno degli smartwatch con il miglior rapporto qualità-prezzo in circolazione.