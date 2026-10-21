Telefoni a tua madre o a tuo padre e ti rispondono “tutto bene, sono solo un po’ stanco”. Basta quel “solo un po’” per iniziare a farti domande: avrà preso le medicine? Si sarà misurato la pressione? Oppure se ne sarà dimenticato, come ogni volta?
Sapere come stanno davvero le persone a cui vogliamo bene, o anche solo come sta il nostro cuore, di solito significa tirare fuori il misuratore da braccio, sedersi, aspettare, annotare i numeri su un foglio e ricordarsi di rifarlo il giorno dopo. Un rituale che quasi nessuno porta avanti con costanza.
Huawei Watch D3 prova a rendere tutto più semplice: è uno smartwatch che misura la pressione direttamente dal polso, grazie a un piccolo airbag nascosto nel cinturino che si gonfia come quello del misuratore da braccio che tutti abbiamo in casa. Una funzione che di solito si trova solo in ambito medico, qui racchiusa in un orologio sottile che si può indossare tutti i giorni.
Huawei Watch D3
Huawei Watch D3 è un piccolo gioiello tecnologico, un normale smartwatch con un aspetto gradevole, nasconde una cinturino che si gonfia per provare la pressione direttamente dal polso con una precisione certificata, particolarmente affidabile.
Il risultato convince soprattutto se hai bisogno di tenere d'occhio la pressione con regolarità, magari su indicazione del medico, o se vuoi seguire da lontano la salute di un genitore.
Non è, invece, quello giusto se sei in cerca di uno smartwatch tuttofare, tra acqua da evitare, pagamenti un po' scomodi e delle dimensioni da considerare.
Ci sono molte più luci che ombre in questo smartwatch, ma come al solito vi raccontiamo la nostra esperienza in modo estremamente trasparente.
- Misura pressione al polso
- Controllo automatico pressione 24h
- Puoi creare una community privata
- Design sottile e leggero
- Display luminoso
- Da togliere prima di doccia e piscina
- Pagamenti NFC complicati
- Controllo continuo riduce batteria
Un orologio vero, non un dispositivo da ospedale
Il colpo di scena sta nel cinturino, dove Huawei è riuscita a nascondere un piccolo airbag che si gonfia a ogni misurazione. Eppure l'orologio resta sottile: appena 11,3 mm di spessore. Al polso non ha l'ingombro clinico che ti aspetteresti da uno strumento di questo tipo, e rispetto al modello precedente è più leggero e più sottile, una differenza che si nota.
Il display da 1,92 pollici è ampio e luminoso, leggibile anche sotto il sole pieno. Il quadrante sta bene sia in ufficio sia a cena e i colori disponibili sono tre: nero, bianco (quello che ho provato) e sabbia, la versione Mocha Gold.
In confezione trovi due misure di cinturino e un righello di carta per misurare il polso prima di iniziare. Non saltare questo passaggio: la taglia giusta fa la differenza per l'affidabilità dei valori. Se la misura scelta non è quella corretta, comunque, è l'orologio stesso ad avvisarti.
La pressione dal polso: come funziona e quanto fidarsi
Il principio è lo stesso del misuratore da braccio che siamo abituate a usare: il cinturino si gonfia, rileva le pulsazioni e dopo pochi secondi sul quadrante compaiono la pressione massima e quella minima.
A differenza degli smartwatch che provano solo a stimarla con la luce dei sensori, qui c'è una vera misurazione con tanto di certificazione medica europea.
Nei miei confronti con un misuratore da braccio tradizionale, la differenza è stata quasi sempre di pochi punti, con qualche scarto più ampio ogni tanto. Va detto con chiarezza (e Huawei lo scrive per prima) che il dato dal polso serve come indicazione di tendenza e non per prendere decisioni su farmaci o terapie, che restano affare del medico.
Come succede del resto con i dati di qualsiasi smartwatch, da leggere sempre con qualche cautela.
Anche la postura conta: seduta, gomito appoggiato, polso all'altezza del cuore, senza parlare né muoversi. Sono le stesse regole per misurare bene la pressione con qualsiasi apparecchio.
Controllo per 24 ore, ECG e un occhio sulla famiglia
Qui il Watch D3 dà il meglio. Oltre alla misurazione al volo puoi attivare il monitoraggio della pressione per 24 ore, quello che di solito richiede di portare a casa un apparecchio ingombrante. L'orologio misura da solo ogni 15-30 minuti, di giorno e di notte, e produce un report chiaro da mostrare al medico senza ricostruire a memoria com'è andata la settimana.
Di notte il gonfiaggio è piuttosto silenzioso e nei miei test non ha disturbato il sonno in modo percepibile (poi la questione è sempre soggettiva).
A bordo c'è anche l'elettrocardiogramma, che si registra tenendo premuto il dito sul lato dell'orologio per una trentina di secondi: un valido controllo rapido, non una diagnosi.
Se ti alleni, l'orologio ti avvisa quando la pressione prima dell'attività è troppo alta, consigliandoti di evitare sforzi intensi, mentre dopo l'allenamento puoi ricontrollarla per capire come il corpo recupera.
La funzione più speciale per chi si prende cura di qualcun altro è la Health Community: crei un piccolo gruppo privato con le persone a cui tieni e dal tuo polso vedi in tempo reale pressione, battito, passi e qualità del sonno, con una notifica se qualcosa esce dalla norma.
Chi vuoi seguire deve però indossare a sua volta un dispositivo Huawei, un dettaglio da mettere in conto prima di pensarlo come regalo per un genitore.
Tra le funzioni extra c'è anche l'app per il benessere emotivo, che annota il tuo stato d'animo come un diario: una curiosità che aumenta la consapevolezza di sé, più che una necessità.
Autonomia e uso quotidiano: qualche rinuncia da mettere in conto
L'autonomia dichiarata arriva fino a 6 giorni con un uso tipico, che comprende misurazioni quotidiane di pressione ed ECG, monitoraggio del sonno e un po' di allenamento.
Se attivi il controllo continuo delle 24 ore la batteria scende a circa un giorno, un compromesso comprensibile visto il lavoro che deve fare l'airbag nel cinturino.
Con l'acqua serve più attenzione di quanta ne richieda un orologio normale. Nonostante la certificazione di resistenza, Huawei consiglia di toglierlo prima di nuotare o di fare una doccia calda o la sauna e di asciugarlo bene prima di misurare la pressione se si è bagnato, altrimenti l'airbag può sgonfiarsi lentamente o le misurazioni fallire.
Chi cerca un compagno per il nuoto dovrà guardare altrove, magari verso un orologio più sportivo e senza bracciale come Huawei Watch GT 5 che ho provato in passato.
Huawei Watch D3
Conclusioni
Se ripenso alla telefonata dell'inizio, a quel "sono solo un po' stanco", il Watch D3 fa una cosa semplice: ti dà un numero vero al posto del dubbio. Non è un gadget per tutti, e a circa 448 euro costa come uno smartwatch di fascia alta, ma qui il prezzo paga una funzione che pochi orologi offrono in questo modo.
Conviene sceglierlo se la pressione è davvero una priorità, per te o per qualcuno di cui ti prendi cura. Ricorda sempre che resta un'indicazione e mai un sostituto delle visite: i numeri sul polso servono a portare più informazioni, e migliori, al tuo prossimo appuntamento dal medico.