Non è, invece, quello giusto se sei in cerca di uno smartwatch tuttofare, tra acqua da evitare , pagamenti un po' scomodi e delle dimensioni da considerare.

Un orologio vero, non un dispositivo da ospedale VOTO: 9

Il colpo di scena sta nel cinturino, dove Huawei è riuscita a nascondere un piccolo airbag che si gonfia a ogni misurazione. Eppure l'orologio resta sottile: appena 11,3 mm di spessore. Al polso non ha l'ingombro clinico che ti aspetteresti da uno strumento di questo tipo, e rispetto al modello precedente è più leggero e più sottile, una differenza che si nota.

Il display da 1,92 pollici è ampio e luminoso, leggibile anche sotto il sole pieno. Il quadrante sta bene sia in ufficio sia a cena e i colori disponibili sono tre: nero, bianco (quello che ho provato) e sabbia, la versione Mocha Gold.

In confezione trovi due misure di cinturino e un righello di carta per misurare il polso prima di iniziare. Non saltare questo passaggio: la taglia giusta fa la differenza per l'affidabilità dei valori. Se la misura scelta non è quella corretta, comunque, è l'orologio stesso ad avvisarti.