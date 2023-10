Fonte: Getty Images Donato De Caprio, il paninaro più famoso di TikTok

C’era tanta, tantissima gente ieri a Milano. Così tanta che è dovuta intervenire la polizia a smaltire la folla, che aveva letteralmente invaso piazza Diaz, a pochi passi dal Duomo, bloccando il traffico cittadino. Ma non si è trattato di un assembramento criminoso, bensì di un’allegra riunione organizzata per festeggiare l’arrivo nel capoluogo lombardo di Donato De Caprio che, proprio a Milano, ha aperto una nuova panineria. La storia del paninaro più famoso di TikTok e del suo panino “con o senza mollica”.

Donato De Caprio, l’ascesa del paninaro…

“Con mollica o senza?” lo chiede, sempre, prima di preparare ai suoi clienti la marenna, traduzione napoletana di merenda – dove per merenda si intende un abbondante sfilatino farcito. È la formula che ha reso virale su TikTok Donato De Caprio, fino a poco tempo fa, semplice banconista addetto a salumi e latticini del negozio Ai Monti Lattari del mercato della Pignasecca, a Napoli.

La formula magica e, ancor di più, i golosissimi panini preparati da De Caprio, ognuno dal nome diverso – c’è quello dedicato al Napoli e quello in omaggio alla mamma – hanno fatto sì che i video postati dal salumiere su TikTok diventassero tra i più visti d’Italia. Fanno venir fame, mettono allegria, sono semplici e sempre uguali e, proprio per questo, familiari e rassicuranti. Fino a quando la favola si interrompe.

… e la rapida caduta

A questo punto della storia, De Caprio è ancora un semplice dipendente, tenuto a sottostare alla volontà del titolare. E il proprietario del negozio dove lavora non apprezza i siparietti culinari del salumiere. De Caprio è così costretto a interrompere le pubblicazioni, ma non di buon grado, al punto che divergenze professionali lo portano alla scelta di dare le dimissioni. Inizia un periodo di disoccupazione, tempo che il paninaro dedica tutto al suo profilo TikTok, che raggiunge milioni di visualizzazioni.

Ma a TikTok De Caprio si dedica (anche) in modo sbagliato. L’influencer del panino, per guadagnare un po’, inizia a sponsorizzare siti di scommesse. La piattaforma cinese, parecchio più rigida di Facebook o X, gli blocca il profilo e vieta le pubblicazioni. Lui ci riprova con un altro account, ma la gente ha iniziato a prenderlo in giro, a fargli il verso e il successo non è più quello di prima.

Arriva il salvatore dal Nord

Come in ogni fiaba che si rispetti, quando tutto sembra perduto arriva, improvviso e inaspettato, un cavaliere luccicante a salvare la principessa – in questo caso il paninaro. Tale Steven Balasari, trentenne lombardo proprietario della famosa discoteca Number One di Brescia, arriva a Napoli e mette il capitale necessario affinché De Caprio apra una panineria tutta sua: nasce così “Con mollica o senza?”, la gastronomia più seguita di TikTok.

Il nuovo locale – per smacco – si trova a pochi metri di distanza dallo stesso negozio che licenziò De Caprio boicottandone la carriera social. Popolatissimo e con file che competono con quelle che si trovano fuori dalla pizzeria Sorbillo, il locale va così bene che, non molto tempo dopo, arriva la filiale milanese, la stessa che ieri ha bloccato il traffico del centro.