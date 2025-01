Elisa Pasino: “New York al femminile, una guida unica per scoprire la città da un’altra prospettiva”

Fonte: Elisa Pasino Elisa Pasino

Non si visita mai la stessa New York due volte. Per questo c’è la terza edizione ampliata e aggiornata della guida più amata alla Grande Mela, New York al femminile (Morellini editore), a firma della giornalista e scrittrice Elisa B. Pasino che l’ha eletta meta del cuore.

Elisa Pasino ci ha raccontato come il suo libro rappresenti un modo innovativo di vivere e rivivere la Grande Mela, sia per chi la visita per la prima volta sia per chi ci ritorna. O per chi semplicemente vuole viaggiare, restando sul divano di casa.

Ci racconti del tuo libro, New York al femminile, edito da Morellini?

Si tratta di una terza edizione, ma completamente rinnovata e rivista. New York al femminile è uscito la prima volta nel 2016 ed ha avuto subito un grande successo nelle vendite. L’editore sapeva che io conoscevo molto bene New York. Io e mio marito ci siamo sposati lì civilmente e quando siamo tornati in Italia, abbiamo organizzato il matrimonio in chiesa con le rispettive famiglie. Questo mio legame con New York è piaciuto molto. Tra l’altro, io ci ritorno spesso e la conosco meglio di Milano, dove vivo. È così che è nata la mia guida che ha avuto una seconda edizione nel 2019, dopo il boom delle vendite appunto. Nel post Covid abbiamo deciso di proporre qualcosa di completamente nuovo, perché New York è una città in continuo fermento e cambiamento. Questa terza edizione è più di una guida, è un vero e proprio libro su New York che si può leggere indipendentemente dal fatto che si stia organizzando un viaggio. Nel testo ci sono consigli di lettura, do spunti originali sulla città. Ho cercato di dare idee diverse dalle solite che si possono trovare nelle guide di viaggio.

Cosa distingue questa guida dalle altre?

È una guida pensata per essere utilizzata più volte. Molte guide si esauriscono in un viaggio, ma questa offre così tanti dettagli e itinerari che è impossibile esplorarla tutta in una sola visita. Inoltre, è arricchita da percorsi tematici, come quelli legati alle serie TV – da Sex and the City a La fantastica signora Maisel – e da suggerimenti che vanno oltre i soliti luoghi turistici. L’obiettivo è fornire strumenti per creare un viaggio personalizzato e unico ogni volta che si torna a New York.

Hai accennato a percorsi alternativi. Quali sono i tuoi luoghi preferiti di New York fuori dai soliti itinerari?

Sicuramente Long Island City, nel Queens, da cui si ha una vista spettacolare su Manhattan. Anche Roosevelt Island, raggiungibile con una tramvia, è imperdibile: offre un’esperienza unica e panorami mozzafiato. E per chi ama esplorare, consiglio una crociera sui battelli dei pendolari, che attraversano l’East River passando sotto i ponti di Brooklyn e Manhattan.

Parliamo di shopping. Quali consigli daresti?

Consiglio sempre di lasciare un po’ di spazio in valigia per gli acquisti! Ho incluso nella guida negozi vintage, indirizzi di beauty e skin care, e boutique di moda che non si trovano in Italia. Per esempio, Everlane, famosa per il denim sostenibile, ha solo pochi negozi fisici negli Stati Uniti. Inoltre, per chi sogna un matrimonio a New York, ho inserito un elenco di negozi di abiti da sposa, sia nuovi che vintage.

Qual è uno dei periodi migliori per scoprire la bellezza di New York?

Natale a New York è magico! A Brooklyn c’è Dyker Heights, un quartiere famoso per le sue incredibili decorazioni natalizie. Le piste di pattinaggio, come quella a Central Park, offrono panorami straordinari tra grattacieli e natura. E poi ci sono i mercatini di Natale, da Bryant Park a Union Square, che rendono l’atmosfera ancora più speciale. Per chi cerca qualcosa di diverso, il giardino botanico del Bronx è un gioiello, con le sue decorazioni a tema e un trenino che attraversa il parco.

Consiglieresti New York per un viaggio tra donne?

Assolutamente sì! New York ha un’energia unica che ti fa sentire giovane e viva. È perfetta per un viaggio tra amiche: shopping, cibo, esperienze alla Sex and the City. È una città che unisce e regala emozioni indimenticabili.