Cecilia Cantarano e Valeria Vedovatti: oltre Tik Tok, c’è l’amicizia

Sono dolci, simpatiche, naturali. Ed è proprio con queste caratteristiche che sono riuscite a conquistare il pubblico più giovane, che le ha rese oggi due tra le tiktokers più seguite nel nostro Paese. I loro nomi sono Cecilia Cantarano e Valeria Vedovatti. Due caratteri diversi non hanno impedito loro di lavorare assieme e di vivere anche una grande amicizia oltre le opportunità professionali.

Cecilia Cantarano è nata a Roma ed è la regina indiscussa del genere comedy su Tik Tok, dove i suoi video divertenti e ironici hanno conquistato quasi 3 milioni di follower. Valeria Vedovatti invece abita nella Svizzera italiana ed è una ragazza solare, dinamica e determinata, che in pochissimo tempo si è fatta conoscere sui social, toccando i cuori di oltre 3 milioni di giovanissimi follower tra Instagram e TikTok

Oggi Cecilia e Valeria hanno lanciato un podcast, dal titolo “Buonanotte”: si tratta di un diario vocale tra due amiche che a fine giornata, prima di perdersi tra serie tv, un libro o i social, si concedono un’ultima chiacchierata. I temi affrontati da Cecilia e Valeria sono tanti, dal crush che non risponde ai messaggi, alla scuola in pigiama, dalla solitudine di questo periodo di pandemia alle cose belle che torneremo a fare appena possibile. E questa condivisione, anche se a distanza, si allarga ai loro follower ai quali hanno chiesto di condividere pensieri, emozioni, sogni, paure attraverso dei vocali che saranno ascoltati e commentati come in una vera chat tra amici intimi.