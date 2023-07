Papaya, come si mangia e come capire se è buona

Fonte: Shutterstock

La papaya è un frutto tropicale dal sapore dolce e dalla consistenza succosa, sempre più popolare e amato anche in Europa. Scientificamente nota come Carica papaya, questa pianta appartiene alla famiglia delle Caricaceae ed è originaria dell’America centrale e meridionale. Con il passare dei secoli, la sua coltivazione si è diffusa in tutto il mondo, portandola a diventare una presenza familiare nei mercati di molti paesi.

Nota sin dai tempi antichi come “frutto degli angeli”, la papaya è un alimento molto nutriente e dalle numerose proprietà benefiche. Come la maggior parte dei frutti, la papaya può essere consumata fresca, in succo, ma anche come ingrediente protagonista di confetture e altre ricette, sia dolci che salate.

Conosciamo più da vicino la papaya, un frutto dai colori vivaci e dal gusto esotico, con qualche suggerimento su come mangiarla e come inserirla all’interno della propria alimentazione.

Che cos’è la papaya: caratteristiche e proprietà nutrizionali

Il frutto della papaya è di forma ovale con la buccia sottile di colore verde quando è acerba e gialla quando è matura. Ha una polpa arancione dolce e succosa punteggiata da piccoli semi neri. Il gusto ricorda molto l’albicocca e il melone ed è molto apprezzata sulle tavole di tutto il mondo.

Le diverse varietà di papaya disponibili possono differire leggermente in dimensioni, colore e sapore, ma hanno tutte caratteristiche molto riconoscibili.

Oltre ad avere un gusto molto particolare, la papaya è diventata popolare specialmente per le sue preziose caratteristiche nutrizionali. Questo frutto, infatti, è una fonte straordinaria di vitamine e minerali essenziali. È particolarmente ricca di vitamina C, che svolge un ruolo fondamentale nel rafforzare il sistema immunitario e contrastare l’azione dei radicali liberi nel nostro corpo. Inoltre, la papaya è una fonte significativa di vitamina A, che è essenziale per una buona vista, la salute delle ossa e la crescita cellulare, di vitamina E, vitamina K, acido folico e potassio, tra gli altri nutrienti.

La presenza di antiossidanti, come i carotenoidi e gli isoflavonoidi, la rendono un alleato prezioso nella lotta contro lo stress ossidativo e l’invecchiamento delle cellule. La papaya è anche nota per il contenuto di fibre e di enzimi digestivi naturali, come la papaina, che aiutano a scomporre le proteine e favoriscono l’assorbimento dei nutrienti nel sistema digestivo, favorendo la salute dell’apparato gastrointestinale.

Si tratta di un frutto poco calorico, infatti 100 grammi di papaya contengono, in media, circa 28-30 calorie. Naturalmente, queste informazioni possono variare leggermente a seconda della varietà e della maturazione del frutto.

Come mangiare la papaya

La papaya si mangia quando è ben matura, quindi quando ha acquisito il tipico colore giallo-arancio. Prima di aprirla, tastatela per controllare che la polpa sia soda ma non troppo dura.

Lavatela accuratamente sotto l’acqua corrente e, successivamente, tagliatela in due con un coltello affilato. Rimuovete i semi presenti nella cavità centrale raschiando delicatamente con un cucchiaio. I semi della papaya sono commestibili, per cui potete anche conservarli per aggiungerli a frullati o insalate.

Dopo aver sbucciato il frutto ed eliminato tutte le parti non edibili, potete tagliare la polpa a fette o a cubetti, a seconda delle vostre preferenze e dell’utilizzo che intendete farne. Potete mangiarla direttamente con il cucchiaio o la forchetta, aggiungerla a una macedonia (è ottima abbinata ad ananas e banana) o utilizzarla per la preparazione di altre ricette.

Altri modi per mangiare la papaya

Oltre al consumo al naturale, a colazione, come spuntino o come fine pasto, è possibile mangiare la papaya frullando la polpa matura per ottenere una bevanda dissetante e gustosa. Si può bere il frullato di papaya da solo o aggiungendolo a smoothie e frappé. Per una bevanda cremosa e vellutata, frullate mezza papaya matura, sbucciata e privata dei semi, una tazza di yogurt greco e il succo di mezzo lime. Aggiungete un cucchiaino di miele se vi piace un gusto più dolce e godetevi il vostro frullato di papaya, yogurt e lime.

Ricette con la papaya

La papaya è buonissima fresca, ma può essere utilizzata anche per preparare una miriade di ricette sia dolci che salate. Ecco qualche suggerimento da provare:

Papaya al forno con cannella

Un dessert semplice ma squisito che risolve la voglia di dolce in pochi minuti, anche se avete pochi ingredienti in casa. Bastano infatti mezza papaya matura, 1 cucchiaio di zucchero di canna, 1 cucchiaino di cannella in polvere e una noce di burro fuso. Tagliate la papaya a fettine e disponetele su una teglia da forno. Cospargete le fettine con lo zucchero di canna, la cannella e il burro fuso. Infornate a 180°C per circa 15 minuti o finché la papaya non diventa leggermente caramellata. Servite con una pallina di gelato alla vaniglia per un dessert ancora più goloso.

Mousse di papaya

Per un dolce da preparare all’ultimo momento, tagliate a cubetti la polpa di una papaya e cuocetela in padella con 40 grammi circa di zucchero semolato e il succo di un limone. Dopo 3-4 minuti, togliete dal fuoco e frullate fino a ottenere una purea liscia. Lasciate raffreddare. A parte, montate 100 grammi di panna e incorporatela delicatamente alla purea di papaya e zucchero. Versate nelle coppette e conservate in frigo fino al momento di servire.

Cheesecake alla papaya

Se avete più tempo e volete preparare un dessert originale e fresco, preparare la base di una cheesecake mescolando 200 grammi di biscotti secchi tritati e 100 grammi di burro fuso. Premete il composto sul fondo di uno stampo a cerniera e mettete in frigo. Tagliate a pezzettini 500 grammi di polpa di papaya e versate in un frullatore o in un mixer con 200 ml di panna fresca, 4 cucchiai di zucchero e il succo di un limone. Frullate fino a ottenere una crema liscia. Ammollate 4 fogli di gelatina in acqua fredda per qualche minuto, poi strizzate e scioglietela in un pentolino a fuoco medio. Aggiungetela alla crema di papaya e mescolate.

Versate la crema sulla base di biscotti e mettete in frigorifero per almeno 3 ore. Prima di servire, guarnite con cocco grattugiato e lamelle di papaya.

Insalata di papaya e avocado

Chi ha detto che le ricette con la papaya sono solo dolci? Prendete mezza papaya matura, sbucciata e tagliata a cubetti, 1 avocado maturo, sbucciato e tagliato a fettine, 1 pomodoro da insalata tagliato a cubetti. Mescolate tutti gli ingredienti in una ciotola, condite con succo di lime, sale e pepe. Lasciate riposare per qualche minuto finché i sapori non saranno ben amalgamati. Questa insalata è fresca e rinfrescante, perfetta per un pranzo o una cena leggera o come contorno. Per un tocco di sapore extra, aggiungete del coriandolo fresco tritato.

Riso con gamberi e papaya

Con la papaya è possibile anche preparare un primo piatto esotico, facendo rosolare in un tegame con un filo d’olio una cipolla tritata finemente e uno spicchio d’aglio. Aggiungete 500 grammi di gamberetti sgusciati e fate rosolare a fiamma vivace per 1-2 minuti. Unite 250 grammi di riso basmati facendo tostare per circa 1 minuto. Aggiungete brodo vegetale bollente, regolate di sale e lasciate cuocere. A 3 minuti dal termine della cottura, unite la papaya a dadini, mescolate delicatamente e finite la cottura del riso. Impiattate completando il piatto con pepe fresco e prezzemolo tritato.

Papaya con pollo o tacchino

L’accostamento della papaya con bocconcini di petto di pollo grigliato o lessato, insalata, pomodorini e scaglie di parmigiano è fresco e sfizioso. Condite il tutto con olio, sale e pepe o con una salsa allo yogurt.

In alternativa, si può tagliare a pezzetti il petto di tacchino e saltarlo in padella con papaya a cubetti, per un secondo piatto leggero e saporito. Potete completare il piatto con dell’insalata o un contorno di verdure.

Spiedini di papaya e verdure

Un altro modo per gustare la papaya è sotto forma di spiedini: alternate cubetti di papaya a rondelle di zucchine, peperoni e melanzane a cubetti e pomodorini, salate e fate scottare in padella per pochi secondi. Condite con un filo d’olio a crudo e servite con un contorno di insalata.

Queste sono solo alcune idee per poter gustare la papaya in un’alimentazione completa e bilanciata. Provatela anche nelle confetture, da sola o in abbinamento ad altri frutti. La papaya si può consumare anche essiccata o fermentata, senza perdere le caratteristiche che ne fanno un frutto gustoso e salutare.