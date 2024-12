Fonte: iStock Lavatrice

Sono molte le persone che, in mancanza di spazio in casa, scelgono di mettere la propria lavatrice in balcone. Naturalmente, non è un luogo riparato, quindi ci si chiede: come proteggere la lavatrice sul balcone dal freddo e dalle intemperie? Stiamo pur sempre parlando di un elettrodomestico irrinunciabile, che talvolta possiamo comprare di modeste dimensioni, soprattutto se viviamo da sole. Poiché le nostre case sono sempre più piccole, bisogna ingegnarsi un po’: ecco come avere una lavanderia sul balcone in sicurezza.

Si può mettere la lavatrice sul balcone?

Prima di passare alla protezione della lavatrice sul balcone, è importante fare chiarezza: possiamo, di fatto, posizionarla nei nostri esterni? Sì, non c’è una legge che lo vieta nello specifico: pensiamo ai balconi aperti, o ancora quelli verandati. Di base, questo elettrodomestico non è pensato per essere posizionato in un ambiente aperto, quindi esposto agli agenti atmosferici, alla polvere e al freddo.

Il balcone è poi una superficie accessoria dell’abitazione: di solito viene usato come piccolo deposito, oppure decorato finemente per godersi le belle giornate in primavera e in estate. Non ci sono, tuttavia, delle modalità d’uso specifiche. Dobbiamo però fare un passo indietro in merito al decoro architettonico e al regolamento condominiale. L’estetica del fabbricato, come ribadisce anche la Cassazione, non può venire meno. Tuttavia, è possibile installare la lavatrice in modo che non rappresenti un problema per i vicini. Oltre al decoro in sé, è bene optare per un modello che non sia troppo rumoroso, altrimenti i vicini potrebbero arrabbiarsi, visto il disturbo.

Come proteggere la lavatrice sul balcone?

Lo abbiamo anticipato ed è un dato di fatto: i nostri appartamenti sono sempre più piccoli. A volte siamo costretti a pensare a soluzioni alternative per recuperare spazio ed evitare di ingombrare troppo il bagno. A volte scegliamo di metterla in cucina, ma non sempre è possibile. Così puntiamo al balcone, ove presente, ma il dubbio rimane: come proteggerla? Come evitare che l’usura, il tempo, gli agenti atmosferici e il freddo possano comprometterne prestazioni e funzionalità? Prima di tutto, dobbiamo capire cosa ci occorre: possiamo proteggere la lavatrice con un mobiletto, con teli isolanti o per la protezione di condizionati esterni, o ancora con pannelli di gommapiuma, o persino vecchie coperte.

Proteggere la lavatrice con mobiletto sul balcone

Per garantire il corretto funzionamento della lavatrice, è necessario proteggerla dalle intemperie, dall’umidità e dalla polvere. I mobiletti in resina sono resistenti ai raggi UV e alle intemperie, ma non solo: sono ideali per proteggere i nostri elettrodomestici in ambienti umidi o esposti alla pioggia. Molto resistente alla corrosione, è una scelta indicata per chi abita in zone di mare, o comunque soggette a elevata umidità. Non solo: è facile da mantenere, per la pulizia basta un semplice panno. Rispetto ai mobiletti in metallo, però, il design è più classico. Con il tempo, il mobiletto potrebbe scolorirsi.

Passiamo ai mobiletti in metallo in cui riporre la lavatrice sul balcone: la robustezza è il primo grande vantaggio, così come la grande scelta di finiture moderne e persino accattivanti, in grado di rispondere alle esigenze di tutti, sia di chi ha un balcone finemente arredato quanto di chi lo usa tendenzialmente come deposito. Il plus? Con appositi trattamenti anti-corrosione, il metallo può durare decenni senza mai perdere i suoi punti di forza. Deve comunque essere trattato e curato nel tempo. Anche il costo è più elevato rispetto al mobiletto in resina.

Proteggere la lavatrice sul balcone con un telo

Non sempre abbiamo spazio a sufficienza per optare per un mobiletto da mettere nel nostro balcone; l’alternativa è scegliere un telo per la protezione della lavatrice. Ma come dovrebbe essere e quali sono gli aspetti da tenere in considerazione? Un telo in PVC, poliestere o materiali plastificati si presta alla perfezione, perché la barriera contro l’acqua è piuttosto efficace e prevengono le infiltrazioni. Un telo resistente ai raggi UV protegge inoltre la lavatrice dall’usura causata dal sole, evitando lo scolorimento o il surriscaldamento dei componenti. Nelle giornate ventose, ricordiamo assolutamente di sistemare il telo con cinghie regolabili o apposite clip. Altrimenti potrebbe volare via!

Qualche piccolo consiglio per la scelta del telo: prima di posarlo sulla lavatrice, puliamo la superficie, così da rimuovere polvere e sporco, altrimenti si accumuleranno sotto il telo. Poi, il rivestimento deve adattarsi alla perfezione alle dimensioni della lavatrice; diversamente potrebbero crearsi delle pieghe antiestetiche. Durante gli inverni molto rigidi, se ci sono rischi di gelate, è bene proteggere anche i tubi di carico e di scarico della lavatrice: basta avere degli stracci di lana o TNT a casa, da usare all’occorrenza.

Come installare la lavatrice sul balcone

Installare una lavatrice sul balcone è una soluzione ideale per ottimizzare lo spazio in casa, ma indubbiamente dobbiamo prenderci del tempo per capire come fare. Oltre alla protezione, che comunque è importante, il nostro obiettivo è garantire sicurezza, efficienza e durata dell’elettrodomestico. Il primo step è la valutazione della posizione: abbiamo cura di scegliere un punto del balcone maggiormente riparato dagli agenti atmosferici, come la pioggia o al sole diretto. Altra cosa molto importante: la superficie del balcone deve essere stabile e piana, poiché altrimenti la vibrazione durante il funzionamento disturberebbe ulteriormente i vicini.

Ovviamente devono esserci anche tutti i collegamenti: prese elettriche e scarico dell’acqua. Per esempio: non è detto che il balcone sia dotato di queste prese. A quel punto dobbiamo rivolgerci a un professionista per installarle. Per la protezione della lavatrice, invece, abbiamo visto che un mobiletto in resina o metallo trattato per resistere alle intemperie sono indicati, così come una copertura in PVC o tessuto plastificato. Quest’ultima soluzione è più economica rispetto alla prima.

Il nostro ultimo consiglio è di controllare comunque la lavatrice nel tempo: eseguire dei controlli regolari sulle guarnizioni, sul filtro di scarico, ma anche sui tubi è sicuramente utile. Così come lo è mantenere pulita la zona, sia in caso di mobiletto o di telo. Se poi non prevediamo di usare la lavatrice sul balcone per un po’ di tempo, allora possiamo semplicemente staccare la presa di corrente e chiudere il rubinetto dell’acqua.