Il rifugio segreto di Noel Gallagher tra scogli e pini marittimi

Pubblicato: 6 Ottobre 2025 20:35

Una vacanza da Oasis. È quello che promette la villa di Noel Gallagher a Ibiza, oggi disponibile in affitto per circa 62 mila sterline a settimana (oltre 70 mila euro). Un rifugio sospeso tra mare e scogliera, dove il tempo rallenta e il lusso diventa silenzio, luce e musica di fondo. La casa si trova a Es Cubells, nel sud-ovest dell’isola: una delle zone più esclusive di Ibiza, amata proprio da chi fugge dal caos dei locali per rifugiarsi tra scogliere, pini marittimi e viste mozzafiato sul Mediterraneo. Arroccata sulla scogliera, la villa domina il mare e garantisce una privacy totale, pur restando a meno di mezz’ora dall’aeroporto e a una ventina di minuti da Ibiza Town.
