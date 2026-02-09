In vendita isola privata Shakira

Si chiama Bonds Cay ed è una location da cartolina nel cuore delle Bahamas , una bella isola privata con proprietari noti. Nel 2006, questo atollo di circa 650 acri, era stato acquisito da un gruppo di facoltosi Vip, tra cui la pop star Shakira e il musicista dei Pink Floyd, Roger Waters, con l’idea di realizzare un boutique hotel, un complesso di appartamenti di lusso e un rifugio per artisti. Il progetto non si è mai concretizzato e oggi l’isolotto è tornato sul mercato con un prezzo di vendita da capogiro: 22 milioni di sterline, ossia 30 milioni di dollari, che equivalgono a più di 252 milioni di euro.