Accessori per le pulizie di design da collezionare e usare

Fonte: Shutterstock

Le pulizie di casa non sono certo l’attività più divertente da fare ma con gli attrezzi giusti possono diventare più sopportabili. Sono sempre di più le aziende produttrici di accessori per le pulizie che, oltre a essere funzionali e pratici, sono anche belli da vedere.

Perché, se pulire casa è noioso e stancante, usare scopa e paletta colorate o un piumino di design può rendere tutto più divertente. Inoltre, in caso di poco spazio, sono articoli che possono benissimo essere tenuti a vista, come dei veri e propri oggetti di design.

Nel settore degli elettrodomestici questa tendenza è presente da diversi anni, per cui è facile trovare tostapane, frullatori, mixer o piastre per capelli dal design particolare, dal più minimal al più futurista, per accontentare i gusti di tutti.

Se pensate che per arredare una casa in modo originale sia necessario investire in una lampada d’arte o una poltrona costosa, è perché non immaginate quanto possa essere di tendenza esporre una scopa di design come se fosse un quadro o una scultura.

Perché acquistare accessori pulizia di design

Se l’obiettivo è pulire casa nel più breve tempo possibile, perché dovremmo acquistare degli accessori belli e magari anche più costosi degli altri? I motivi possono essere diversi e non riguardano tutti solo l’estetica.

Sicuramente, un accessorio o attrezzo dal design accattivante invoglia all’utilizzo più di uno dall’aspetto comune. Se un oggetto non ci piace esteticamente, tenderemo a nasconderlo e a non usarlo.

Un accessorio di pulizia di design arreda e può essere lasciato a vista, svolgendo una doppia funzione. È importante, in questo caso, scegliere un attrezzo che stia bene con lo stile della casa, proprio come se fosse un complemento d’arredo.

Fortunatamente, sono tanti i designer che, negli anni, hanno pensato di dare un nuovo senso all’espressione design funzionale, progettando oggetti e accessori per le pulizie originali e creativi.

Scopa e paletta di design

Quando si pensa agli accessori di pulizia, la mente va sempre a scopa e paletta. Invece di utilizzare strumenti tradizionali e anonimi, diverse aziende hanno pensato a oggetti alternativi che stanno bene anche a vista.

La scopa Magò di Magis firmata da Stefano Giovannini non è solo uno strumento di pulizia efficace ma rende anche più divertente l’ambiente. Realizzata in polipropilene caricato di fibra di vetro in air moulding e setole in poliestere, è disponibile in varie versioni, tutte bicolore, da abbinare agli altri accessori presenti in casa.

Non può essere nascosta in ripostiglio la scopa Baffi di Swedese, disegnata da GamFratesi. Una scopa ispirata ai baffi con un manico doppio che può essere appesa come un oggetto di design.

Rientrano in questa categoria anche lo scopino e paletta di Menu, con la paletta con un manico cavo in cui viene inserita la scopettina. Il foro sulla paletta non serve solo a contenere lo scopino ma agevola anche l’eliminazione dello sporco raccolto.

Sempre sul tema scopino e paletta, molto carino il set di Koziol, distribuito da Merito, per dare uno sprint in più alle pulizie di casa con un design originale e colorato e un ingombro minimo.

Gli appassionati dello stile nordico ameranno le spazzole di Iris Antwerk, in legno di faggio e setole naturali, da esporre in cucina o in bagno come complementi d’arredo a tutti gli effetti.

Sempre legno e setole naturali per la scopetta di Normann Copenhagen, ispirata alle forme tradizionali. L’innovazione sta nella paletta colorata abbinata, realizzata in un materiale plastico sottile e molto flessibile e sagomata in modo da adattarsi alla forma della mano.

Se siete sempre molto attenti all’ambiente e preferite utilizzare materiali ecologici, la Droguerie écologique è un marchio che realizza prodotti a impatto ambientale minimo, tra cui una simpatica spazzola raccogli-briciole a forma di riccio in legno e crine naturale.

Accessori per la pulizia dei piatti di design

Lavare i piatti a mano può essere considerato fuori moda, eppure c’è ancora chi non usa la lavastoviglie e preferisce la classica spugnetta. Dopo aver visto questi accessori per la pulizia dei piatti dal design così particolare, scommetto che a tanti verrà la voglia di lavare i piatti a mano.

Come le spazzole per piatti di Rigtig, azienda danese specializzata in accessori per la casa di design in materiali sostenibili. Disponibili in diverse combinazioni di colori e molto pratica da usare, fa bella mostra di sé in cucina.

La spazzola per piatti di Full Circle Home è ecologica e maneggevole ma il vero oggetto di design, sempre dello stesso marchio, è la spazzolina ad anello per pulire le verdure in materiali naturali e dal design molto accattivante.

Per chi ama uno stile più minimal, Vipp ha realizzato una spazzolina per i piatti in acciaio inox e silicone, dall’aspetto elegante, perfetta in una cucina dall’ambientazione urban/industriale.

Se avete un animo più pop, potete scegliere tra la spazzolina per piatti Dolls Tina di Maiuguali in materiale plastico con ventosa o la spugna da cucina Marge, della collezione The Simpson ufficiale. Due accessori per la pulizia che non vorrete nascondere per nulla al mondo e che renderanno più divertente il lavaggio delle stoviglie.

Altri accessori per pulizie di design

Tra i lavori di casa, spolverare si aggiudica il primato del più insopportabile. Per rendere le operazioni di pulizia più piacevoli, può essere utile usare un accessorio bello da vedere. Il piumino da spolvero di Redecker con piume di struzzo e manico in legno di faggio è lo spolverino più chic che si possa acquistare per pulire le superfici con classe e delicatezza. E, se per caso doveste dimenticarlo in giro per casa, non sfigurerà insieme agli altri soprammobili e accessori di design.

Sempre più presenti nelle case di chi ha poco tempo da dedicare alle pulizie, i robot aspirapolvere sono oggetti dall’estetica molto accattivante. Indipendentemente dal brand scelto, i modelli hanno tutti una forma circolare e non stonano se lasciati a vista. Ne esistono di vari tipi, dai più semplici ai più tecnologici, che si attivano anche se non si è in casa.

Rientrano tra gli accessori di pulizia di design anche i bidoncini e le pattumiere. Colorati, in metallo, di plastica, grandi, piccoli, ne esistono versioni per tutti i gusti e per tutte le tasche. Tra i più particolari, il cestino gettacarte Paper ideato dalla designer Clara von Zweigbergk per il brand Hay. Disponibile in quattro varianti di colore, è realizzato con carta riciclata FSC. Perfetto per l’ufficio e per la casa.

L’Ovetto di Habitare è invece un bidoncino per la raccolta differenziata in polipropilene riciclato dal design futurista. Disegnato dall’architetto d’interni e designer Gianluca Soldi, non va assolutamente tenuto nascosto, perché arreda qualsiasi ambiente con grande stile. Disponibile in numerose varianti di colore e finiture, per adattarsi a ogni contesto.

Per il bagno, uno scopino di design in vetro acrilico della collezione ‘Saku’ by Cosmic regala un tocco di stile anche nell’ambiente più spartano. Se preferite lo stile scandinavo e materiali più naturali, scegliete uno scopino di Iris Hantverk, disegnato da Lovisa Wattman, realizzato a mano da artigiani ipovedenti.

Oltre ad essere complementi d’arredo pratici e funzionali, gli accessori per le pulizie di design sono anche delle perfette idee regalo insolite e originali.