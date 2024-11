Tantissimi oggetti utili per la casa, per pulire o per cucinare, ma anche per farsi una calda coccola: le offerte imperdibili per la casa

Il Black Friday 2024 di Amazon è arrivato e promette di regalarci l’opportunità di acquistare tutto ciò che si desidera a un prezzo davvero conveniente. Gli sconti folli durano 12 giorni e spaziano in tantissime categorie di prodotti differenti: dalla bellezza, alla moda senza dimenticare elettrodomestici e prodotti per la casa.

Sogniamo di acquistare un’aspirapolvere multi funzione? Questo è il momento giusto. Vogliamo regalare un robot per i pavimenti? Ora si trovano a prezzi vantaggiosi. E quella pentola favolosa che desideriamo da tempo? Anche per quella il momento giusto per l’acquisto è arrivato.

Lo shopping intelligente è adesso e lo si può fare approfittando dei ribassi che si trovano su Amazon in occasione del Black Friday 2024. La durata è pazzesca: si parte alla mezzanotte e un minuto del 21 novembre per finire alle 23,59 del 2 dicembre.

Black Friday 2024: cucina protagonista

Chi ama cucinare lo sa: ci sono elettrodomestici super utili che aiutano a preparare piatti fenomenali, in meno tempo e mentre si fa anche altro. E il momento giusto, per accoglierli nella propria abitazione, è proprio il Black Friday: il periodo dell’anno in cui si possono acquistare a prezzi davvero vantaggiosi.

Ad esempio, è il momento giusto per comprare l’Instant Pot Duo Crisp, con una capacità di 5,7 litri funge da pentola a pressione e da friggitrice, riuscendo a prepare piatti per un massimo di sei persone. Dotata di 11 programmi, permette di cucinare in maniera veloce ed è facile da pulire basti sapere che pentola, coperchio, cestello e vassoio per grigliare possono essere inseriti in lavastoviglie. Lo sconto è pazzesco e ammonta al 43%, clicca sul link per saperne di più.

Instant Pot Duo Crisp Pentola a pressione e friggitrice con 11 programmi, il ribasso è del 43%

E per chi ama preparare schiume uguali a quelle del bar, la risposta arriva dal Cappuccinatore Vintage di Ariete, per cappuccino e molte altre preparazioni: infatti funziona sia per le bevande calde che per quelle fredde, per mescolare caffè shakerato, frappè e crema di latte. Inoltre, è anche molto bello da vedere e facile da pulire. Può creare la schiuma di 140 ml di latte e mescolare fino a 250ml di liquidi. Cliccando sul link puoi saperne di più e vedere lo sconto del 14%.

Offerta Cappuccinatore Vintage di Ariete Per bevande calde e fredde, per fare la schiuma e mescolare: ribassato del 14%

Un altro valido aiutante in cucina è Moulinex PerfectMix Cook: un frullatore dotato di 10 programmi automatici con touchscreen e capacità di due litri. Ad alta velocità e con funzione di cottura, aiuta a preparare piatti caldi e freddi. Ha anche un cestello per la cottura a vapore incluso ed è realizzato con materiali premium. Per lo sconto del 22% clicca sul link e approfondisci i dettagli del prodotto.

Offerta Moulinex PerfectMix Cook Frullatore con 10 programmi automatici e funzione di cottura: ribassato del 22%

Pulizia, cosa comprare durante il Black Friday 2024

Per pulire la casa comodamente e facendo meno fatica, esistono elettrodomestici in grado di semplificarci la vita e di eseguire un lavoro perfetto. Tra quelli in sconto con il Black Friday 2024, e che vale la pena acquistare in questi dodici giorni, non si può non citare Revolution HydroSteam di Bissel che assolve la funzione di aspirapolvere, lava tappeti, con modalità vapore e in grado di lavare e rimuovere lo sporco oltre alle macchie più ostinate. Ha due serbatoi sperati per acqua sporca e pulita, puoi saperne di più cliccando sul link: lo sconto è del 31%.

Offerta Revolution HydroSteam di Bissel Aspirapolvere e lava tappeti scontato del 31%

È un comodo battimaterasso, invece, quello di Hoover Ultra Vortex: elimina acari e polvere da divani, cuscini e materassi. L’aspetto interessante è che è dotato di tre modalità: aspirazione, turno spazzola e lampada UV, quest’ultima elimina il 99,9% dei batteri, allergeni e acari della polvere e ne previene la ricomparsa. Facilmente maneggevole, puoi saperne di più – sconto compreso del 6% – cliccando sul link.

Offerta Hoover Ultra Vortex Battimaterasso che elimina acari e polvere da divani, cuscini e materassi: sconto del 6%

I robot per la casa sono la scelta giusta se si desidera avere dei preziosi aiutanti nel mantenere gli spazi della propria dimora puliti. Un’offerta imperdibile, dunque, è quella di Robot aspirapolvere di Lefant: un elettrodomestico con sei modalità di pulizia, ottimizzato per i tappeti che riconosce in maniera intelligente e con sensore a infrarossi anti – collisione. Se tutto questo non bastasse è anche piccolo con i suoi 28 centrimetri di diametro e i 7,8 centimetri di spessore e si può controllare con i comandi vocali: altre informazioni e lo sconto del 62% cliccando sul link.

Offerta Robot aspirapolvere di Lefant L’aiutante ideale per le perfette pulizie domestiche, scontato del 62%

Casa: i dispositivi per una calda coccola

Quando c’è freddo, ripararsi tra le mura domestiche è una vera e propria coccola. Ancora di più se si acquistano dispositivi in grado di rendere la casa molto più confortevole. Il Black Friday di Amazon è il momento giusto per fare shopping a prezzi vantaggiosi e quindi comprare in maniera intelligente.

Imetec Scaldasonno Adapto è ciò che serve nel letto per rendere le nottate gradevoli. Di dimensione matrimoniale, quindi 150 x 160 centimetri, ha due comandi e sei temperature. Grazie alla sua tecnologia permette di raggiungere il calore desiderato e di mantenerlo per tutta la notte, autoregolandosi anche in base alla temperatura del corpo e dell’ambiente circostante. Ha anche un blocco che monitora ed eventualmente spegne il dispositivo ed è realizzato in cotone italiano di qualità. È lavabile e ha un timer di autospegnimento che si può programmare. Scopri di più di questo prodotto e dello sconto del 16% cliccando sul link.

Imetec Scaldasonno Adapto Coperta riscaldata per dormire sonni tranquilli e caldi, ribassata del 16%

Regala una sensazione di calore, di casa, di luogo felice e protetto: è il camino da parete ed elettrico di Kesser con nove modalità di colore, cinque livelli di luminosità ed effetto fiamma a led. Si può controllare con un comodo telecomando e la app, oppure con touchscreen a led: ha due livelli di riscaldamento ed è perfetto in ambienti di 30 metri quadrati. Il montaggio è semplicissimo, per maggiori informazioni e per lo sconto del 17% clicca sul link.

Camino da parete Kesser Per scaldare ma anche per creare atmosfera, ribassato del 17%

Sono davvero tantissimi i prodotti in offerta nei 12 giorni di sconti su Amazon, l’occasione imperdibile per acquistare ciò che si desidera da tempo, per togliersi uno sfizio o per fare i regali in vista delle festività natalizie.

