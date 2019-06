Dieta delle ciliegie: perdi 3 kg in una settimana

editato in: da

Ottime per depurare il sangue, le ciliegie sono delle eccellenti alleate della forma fisica!

La loro inclusione nell’ambito di un regime dimagrante può dare, infatti, risultati molto interessanti. Il motivo? La ricchezza di fibre solubili. Queste ultime sono fondamentali per favorire il senso di sazietà, decisivo per qualsiasi percorso di dimagrimento. Questi frutti, che apportano meno di 60 calorie a singolo etto, sono anche ricchi di potassio, minerale che gioca un ruolo molto importante nella lotta contro cellulite e cuscinetti adiposi.

Non è quindi un caso che, da un po’ di tempo a questa parte, la dieta delle ciliegie vada molto di moda. Questo regime permette, se lo si segue in maniera diligente, di perdere fino a 3 kg in una settimana.

Da iniziare dopo aver consultato il proprio medico di fiducia, prevede, come inizio di un ipotetico lunedì, l’assunzione di 20 ciliegie a digiuno. Fondamentale è non superare la dose consigliata, dal momento che le ciliegie sono caratterizzate da un contenuto elevato di fruttosio, zucchero che, se assunto in quantità eccessive, non fa certo bene!

Per quanto riguarda la colazione, si può optare per uno yogurt magro, da accompagnare con una tazza di caffè o di tè. Cosa portare in tavola all’ora dello spuntino mattutino? Il bello della dieta delle ciliegie riguarda anche la possibilità di sbizzarrirsi, preparando per esempio un frullato di ciliegie e banana, da bere subito senza aggiungere zucchero.

Per il pranzo va invece benissimo un’insalata mista, condita con poco olio d’oliva (meglio se extra vergine) e una porzione di riso lessato. Come spuntino pomeridiano, ci si può orientare su 100 grammi di ciliegie e su un pacchetto di crackers, mentre per cena spazio a un bicchiere di succo di ciliegie biologiche (sempre senza zuccheri aggiunti) e a una fetta di pollo alla piastra, accompagnata da un’abbondante porzione di verdure di stagione.

Chiara testimonianza della facilità nel conciliare gusto e salute, la dieta delle ciliegie non aiuta solo a dimagrire. Questi straordinari frutti sono pure dei potenti antinfiammatori naturali, efficaci soprattutto in caso di problemi alle articolazioni.

Il beneficio in questione, è dovuto soprattutto alla presenza di antociani, antiossidanti che aiutano anche a contrastare l’invecchiamento cellulare.