Il trattamento laminazione capelli più amato di Amazon agisce in 5 minuti e costa meno di 10 euro

Il trattamento laminazione capelli più recensito e amato di Amazon costa meno di 10 euro e agisce in 5 minuti

Fonte: IPA Capelli belli come Jennifer Lopez con la laminazione capelli

Amatissimo da star come Jennifer Lopez e Kim Kardashian, il trattamento di laminazione capelli è il segreto per avere una chioma lucente, morbida e splendida.

Ideale per i capelli sfibrati e danneggiati, la laminazione permette di rinforzare la capigliatura, ma anche di donare lucentezza. Il segreto di questo trattamento? La capacità di sigillare le cuticole, ristrutturando il fusto e favorendo l’idratazione.

L’effetto specchio dunque è garantito: l’ideale per valorizzare il colore della chioma, rendendo le nuance più piene e ricche.

Effettuato dal parrucchiere ha un costo intorno ai 200 euro, ma grazie alle nuove tecnologie è possibile realizzare il trattamento anche comodamente a casa.

Un aiuto arriva da L’Orèal che ha realizzato un trattamento laminazione che si effettua in 5 minuti e dona una chioma favolosa. Il costo? Meno di 10 euro, con risultati che hanno conquistato gli utenti di Amazon.

Cos’è il trattamento di laminazione capelli

Il trattamento di laminazione capelli agisce sulla chioma grazie ad un mix di oli e acido glicolico che svolgono un effetto sigillante. Questi ingredienti permettono di trattenere all’interno del capello le proteine.

I benefici sono tantissimi. Consente infatti di valorizzare al massimo il colore, migliorando l’aspetto della capigliatura e creando uno scudo contro l’umidità. Aiuta inoltre a proteggere i capelli dall’inquinamento, dall’ossidazione e dallo stress meccanico.

Il risultato più evidente? Senza dubbio la lucentezza! La chioma infatti apparirà da subito idratata, forte, luminosa e con uno stupendo effetto gloss. Merito della capacità della laminazione di nutrire a fondo la struttura del capello.

I capelli per essere davvero brillanti infatti devono riflettere al massimo la luce. Per attivare questo meccanismo è importante che le cuticole siano allineate. Ciò non avviene quando le lunghezze sono porose, con le squame aperte, trattate chimicamente e danneggiate.

Inoltre il calcio che si trova nell’acqua utilizzata per lavare la chioma è dannoso, provoca infatti la rottura della fibra capillare e il suo indebolimento.

Questo problema viene risolto dall’acido glicolico che elimina i residui di calcio che si trovano nella chioma. Non solo, questa sostanza benefica ha un effetto impermeabilizzante e impedisce alla fibra capillare di gonfiarsi, definendola al meglio.

Proprio per questo il trattamento di laminaziona fai da te è adatto a qualsiasi tipologia di capello. Sia ai capelli lisci, che diventano più facili da districare e con effetto gloss, sia per chi ha i capelli ricci oppure mossi. In quest’ultimo caso si elimina il fastidioso effetto crespo, per una chioma stupenda.

Come usare il trattamento di laminazione L’Orèal

Come utilizzare il trattamento di laminazione di L’Orèal? Prima di tutto applica sui capelli umidi una quantità generosa di prodotto, insistendo sulle lunghezze e sulle punte. Lascia in posa per circa cinque minuti, poi risciacqua con abbondante acqua tiepida.

Infine procedi con la normale asciugatura. Ricordati di usare il trattamento sempre dopo shampoo e balsamo, per sigillare le cuticole e rendere la chioma lucente.

La formulazione di questo prodotto infatti contiene il Gloss Complex ed è arricchita con acido glicolico, un ingrediente essenziale per avere capelli setosi e lucenti. Come agisce? Il Gloss Complex, grazie al suo pH, penetra al massimo nella fibra capillare e sigilla le cuticole, donando una lucentezza stupefacente!

Inoltre il profumo che lascia questo trattamento è straordinario: la tua chioma avrà una fragranza di legno di cedro, gelsomino e pompelmo.

Per chi è consigliata la laminazione capelli

La laminazione capelli permette di proteggere la chioma, ma anche di riparare eventuali danni. Consente infatti di idratare e nutrire la fibra capillare, creando un vero e proprio scudo.

Per questo il trattamento è indicato per chi ha capelli crespi o danneggiati, ma anche per chi vede la propria chioma spenta e con la presenza di tante doppie punte.

Viene consigliato sia per capelli lisci che ricci. Sui capelli lisci aiuta a rendere setosa la capigliatura e super lucente, mentre per i capelli ricci è ottimo per migliorare l’elasticità dei boccoli.

Come sono i capelli dopo la laminazione

Dopo la laminazione i capelli appaiono visibilmente più belli. Il prodotto infatti permette di creare uno strato protettivo esterno. Una sorta di film che dona un effetto glossy, facendo letteralmente brillare la chioma.

In particolare i capelli sfibrati e danneggiati torneranno al loro splendore iniziale, risultando luminosi e morbidissimi. Il trattamento inoltre aiuta a valorizzare il colore della chioma – sia naturale che con tinta – rendendolo ricco di sfumature, brillante e pieno.

Quanto dura la laminazione capelli

La laminazione dei capelli ha un’ottima durata. La chioma infatti resta morbida e luminosa anche per una settimana e per l’equivalente di ben dieci lavaggi, regalando un effetto specchio che non passa inosservato.

Va poi sottolineato che questo trattamento L’Oréal effettuato a casa non possiede delle controindicazioni particolari. Per questo si può realizzare spesso per avere sempre una chioma favolosa.

Vuoi rimanere aggiornata su tutte le novità, le offerte, i migliori prodotti da provare e acquistare? Allora iscriviti al nostro canale Telegram dedicato al beauty e non perderti nessuna offerta.