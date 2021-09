7 brand da non lasciarsi sfuggire per le beauty addicted

Back to… settembre per molti è come Capodanno: tempo di bilanci, buoni propositi e nuove abitudini da portare avanti tutto l’anno. Ovviamente questo vale per tutti i settori e, noi che amiamo il beauty (quasi fino all’ossessione) non possiamo essere da meno e, oltre a ripromettere di mettere la protezione solare tutti i giorni e di struccarci tutte le sere, non dimentichiamo che è tempo di nuovi inizi e il modo migliore per farlo scoprire i brand più cool del momento che ogni beauty addicted non dovrebbe lasciarsi scappare.

LH36

No gender, no rules. LH36 è un mondo dedicato alle labbra e alla voglia di renderle uniche e bellissime, come? Con una linea di rossetti pensati e formulati da Alessandra Baessato, farmacista di origine Vicentina appassionata di cosmesi, che ha potuto unire passione ed esperienza creando un brand per tutti, dove ognuno possa esprimersi con i colori.

Una linea beauty 100% Made in Italy composta da 6 rossetti matt a elevata pigmentazione, super confortevoli sulle labbra e con una formula attenta che contiene 3 attivi principali:

Peptide Bioattivo, che favorisce l’aumento della densità e volume delle labbra;

Vitamina E, che agisce come idratante ed emolliente migliorando l’elasticità cutanea;

Estratto di semi di girasole, per idratare e lenire in profondità oltre ad aggiungere un effetto pump super naturale.

Da provare per rompere gli schemi e le regole.

Per conoscerlo meglio vai qui: https://www.lh36.it/

Manucurist

Le mani sono il tuo primo biglietto da visita e averle sempre in ordine è fondamentale non solo per una buona prima impressione, se ci tieni, ma anche per sentirti sempre al top. Il mondo degli smalti, però, ha un nuovo protagonista e si chiama Manucurist: un brand storico che dal 2015 ha deciso di rivoluzionare questo settore optando per una produzione ecologica, vegana e cruelty-free.

Tutto merito delle potenti proprietà degli estratti di patate, frumento, manioca e cotone. Una formulazione vegetale e naturale fino all’84%, senza però compromettere l’efficacia, la pigmentazione o la finitura.

Due linee pensate per vivere una vita più green prendendosi cura sia delle unghie che del pianeta:

Green , be 59 smalti colorati con formulazione vegetale con due potenti attivi: olio di cocco per idratare l’unghia alla base, ed estratto di bambù, per fortificarla. Ideale per la manicure di tutti i giorni senza dimenticare, ovviamente, base e top coat.

, be 59 smalti colorati con formulazione vegetale con due potenti attivi: olio di cocco per idratare l’unghia alla base, ed estratto di bambù, per fortificarla. Ideale per la manicure di tutti i giorni senza dimenticare, ovviamente, base e top coat. Green flash, primo e unico gel semipermanente al mondo composto da ingredienti naturali e disponibile in 30 colori. La formula garantisce fino a 10 giorni di durata e per rimuoverlo non sarà necessario alcuna lima o sostanza chimica, se non il solvente naturale compreso nel kit.

Scoprilo qui: www.manucurist.com/it

UAU Italian Beauty

Le generazioni cambiano e, insieme alle mode, cambiano anche alle abitudini dedicate alla skincare. Ed è proprio da queste nuove necessità nasce UAU Italian Beauty: una linea pensata per la cura della pelle, inclusiva e dedicata ai Millenials. Una linea, che comprende diverse tipologie di referenze dedicate ad ogni necessita della cute, pensava anche per salvaguardare il pianeta. Cosmetici di origine 100% naturale, pensati per uomo e donna, adatti ad ogni tipo di pelle e incarnato.

Ovviamente non poteva essere che cruelty free, senza parabeni, coloranti e microplastiche, uno degli elementi più inquinanti presenti oggi al mondo. Non solo una linea di skincare, ma un vero e proprio progetto inclusivo che punta alla qualità oltre a creare una community inclusiva dove ogni persona possa sentirsi unica, valorizzata e appoggiata. Addio a pregiudizi e canoni estetici: è arrivato il momento di prendersi cura della tua pelle.

Lo puoi scoprire qui: www.uauitalianbeauty.com

Rare Beauty

È stato uno dei lanci più attesi del 2021 e, finalmente, Rare Beauty è qui. Un progetto di Selena Gomez che l’ha coinvolta in prima persona per ben 3 anni per sviluppare un brand che andasse oltre i prodotti fisici, aiutasse le persone a sentirsi bene con sé stesse e celebrasse ciò che le rende uniche.

Fondotinta, pennelli, liquid lipstick, cipria e tutto ciò di cui puoi aver bisogno per una full face completa: Rare Beauty, però, non è solo make-up ma veri e propri strumenti di self-power e per esaltare ciò che c’è di raro in ognuno di noi.

Da non dimenticare, poi, che l’1% del ricavato di ogni prodotto verrà devolto alla Rare Impact Fund, associazione per aumentare la consapevolezza sulle malattie mentali, con l’obiettivo di raccogliere 100 milioni di dollari in 10 anni.

Lo trovi qui: Sephora

Astra

Forse avrai già sentito di parlare di questo brand, ma è il 2021 è il momento per riscoprirlo in tutto e per tutto. Made in Italy, anzi Made in Umbria, questo brand ha deciso di rifarsi il look con un restyling e una nuova riformulazione dedicata al make-up e, novità dell’anno, anche per la skincare.

Un look minimal, che strizza l’occhio alla Gen Z e che conquista grazie alla qualità dei suoi prodotti ma con un prezzo davvero alla portata di tutti. Qualche esempio? Il correttore liquido per illuminare il contorno occhi, o le matite grafiche per creare un look rock in stile Maneskin o le nuove maschere in tessuto per idratare e coccolare la pelle. Da avere.

Lo trovi qui: www.astramakeup.com

PenMelly

Si fa presto a dire pennelli, ma quali scegliere? Le possibilità sono davvero tantissime, ma se vuoi investire in buoni prodotti che ti saranno fedeli anche in futuro meglio affidarsi a chi ha esperienza diretta sul campo. Proprio come PenMelly, la linea di pennelli di Melly Sorace, MUA che ha creato una linea per tutti: professionisti, appassionati e chi si approccia al make-up per la prima volta.

Realizzati in Italia da artigiani del settore, questi pennelli ti daranno la possibilità di creare un look (dalla base al finish passando per il trucco occhi) stendendo al meglio i prodotti e aggiungendo sfumature calibrate e studiati su tutto il viso.

Lo puoi scoprire qui: www.mellysorace.it

Eco Bio Boutique

Le ricerca dei migliori ingredienti è ormai uno degli obiettivi principali dei consumatori. Ed è proprio per questo sono sempre di più le aziende che decidono di esaudire questo desiderio, proprio come Eco Bio Boutique, un’azienda beauty tech Made in Italy che, grazie all’uso di ingredienti ricercati, e a controlli continui realizza prodotti efficaci, biologici, 100% naturali, nickel tested, cruelty free e con packaging eco sostenibili.

Una linea di skincare su misura per la “Mindful Beauty”: una routine di bellezza che si basa su trattamenti e cosmetici rilassanti e terapeutici per la cura della pelle con prodotti naturali che leniscono e rivitalizzano. Un momento di bellezza più “consapevole” e maggiormente incentrato sul proprio benessere interiore.

Lo trovi qui: www.ecobioboutique.it