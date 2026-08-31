Tsunami, il cane maltrattato che ha salvato 26 persone dopo il terremoto

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ENPA Tsunami, il cane soccorritore del terremoto in Venezuela

Per dieci giorni Tsunami ha camminato sopra le macerie lasciate dal terremoto che il 24 giugno 2026 ha colpito il Venezuela, interessando soprattutto le zone di Caracas e La Guaira.

Ha attraversato cemento, vetri, ferri e superfici instabili cercando il più piccolo segnale di vita. Accanto a lui c’era Jorge Beens, il suo conduttore e direttore del Centro de Formación Equipos Caninos de Intervención en Desastres K-Sar Ecid.

Insieme hanno lavorato quasi senza sosta. Grazie al fiuto e all’addestramento di Tsunami, i soccorritori sono riusciti a localizzare 26 persone tra gli edifici danneggiati.

Durante le ricerche, il cane è rimasto ferito. Per anni era entrato nei luoghi devastati per raggiungere esseri umani intrappolati sotto le macerie; questa volta il terremoto ha travolto anche lui. Tsunami è sopravvissuto e, nonostante la ferita e la fatica, ha continuato la propria missione.

A quasi nove anni, questo sarà probabilmente il suo ultimo intervento prima della pensione. Alle spalle ha circa otto anni di attività nelle operazioni di ricerca e soccorso, in Venezuela e all’estero. Ha partecipato alle missioni successive ai terremoti che nel 2023 hanno colpito Turchia e Siria e ha lavorato nelle aree devastate dalle frane di Las Tejerías ed El Castaño.

La storia di Tsunami, però, era cominciata dalla parte opposta di un salvataggio.

Quando era ancora cucciolo, era stato maltrattato e abbandonato. Le sue condizioni fisiche erano precarie e la paura degli esseri umani lo aveva reso diffidente. Reagiva mordendo e mostrava tutti i segni di un animale che aveva imparato ad associare le mani dell’uomo al dolore.

A recuperarlo era stata Aproa, un’associazione venezuelana impegnata nella difesa degli animali. In seguito era arrivato Jorge Beens, che aveva deciso di occuparsi della sua riabilitazione.

Il primo obiettivo era restituirgli fiducia e prepararlo per una futura adozione. Durante il percorso, Jorge ha riconosciuto in lui capacità particolari: intelligenza, determinazione, resistenza e un olfatto adatto alle attività di ricerca. Tra loro è nato un rapporto costruito attraverso il tempo, la pazienza e un addestramento rigoroso.

Tsunami ha imparato a muoversi sopra strutture pericolanti, a ignorare gli odori che potevano distrarlo e a segnalare la presenza di una persona sepolta. Il suo legame con Jorge è diventato uno degli strumenti fondamentali del lavoro: il cane si affida alle indicazioni del conduttore e l’uomo riconosce ogni minima variazione nel suo comportamento.

Il terremoto in Venezuela ha lasciato entrambi senza casa. Al termine delle operazioni, l’abitazione di Jorge a Caracas è stata dichiarata gravemente danneggiata e contrassegnata con il “semaforo rosso”, che impone lo sgombero immediato. Dopo avere cercato per giorni le persone rimaste intrappolate, Jorge è diventato a sua volta uno sfollato insieme a Tsunami e a un altro cane in addestramento.

Intorno a loro è nata una rete di solidarietà per trovare una nuova sistemazione e sostenere chi, per anni, ha messo la propria vita e le proprie competenze al servizio degli altri.

Quando era cucciolo, Tsunami aveva conosciuto le mani degli esseri umani attraverso il dolore. Da adulto ha usato il proprio fiuto per riportare quegli stessi esseri umani verso la vita.

Dentro questa distanza c’è la storia di un cane salvato due volte: la prima quando qualcuno lo ha raccolto, la seconda quando Jorge ha scelto di vedere capacità e intelligenza dietro la sua paura.

Un cane che morde porta spesso addosso una storia che gli uomini hanno scritto sul suo corpo. La diffidenza può essere memoria. L’aggressività può diventare l’unico linguaggio disponibile per proteggersi dopo avere imparato che ogni contatto rappresenta una minaccia.

Tsunami aveva bisogno di tempo, competenza e rispetto. Jorge glieli ha concessi. Ha costruito con lui una relazione fondata sulla fiducia e gli ha offerto la possibilità di trasformare la propria forza in uno strumento di salvezza.

Poi Tsunami ha fatto il resto.

È entrato nei luoghi dai quali tutti fuggivano. Ha camminato sopra palazzi crollati, respirato polvere, attraversato superfici capaci di cedere sotto le zampe. Ha cercato persone sconosciute perché qualcuno gli aveva insegnato che la voce e le mani degli uomini potevano significare anche cura.

Ventisei persone sono state localizzate durante l’ultima missione in Venezuela grazie al suo lavoro. Ventisei famiglie hanno ricevuto una risposta mentre intorno c’erano soltanto macerie e paura.

Gli animali impiegati nei soccorsi vengono spesso raccontati come eroi. L’eroismo, però, appartiene a una relazione costruita ogni giorno. Dietro ogni cane da ricerca ci sono anni di addestramento, attenzione alla sua salute, ascolto dei suoi segnali e una fiducia assoluta tra lui e il proprio conduttore.

Tsunami e Jorge sono diventati una squadra perché si sono riconosciuti. Jorge ha visto il cane oltre il trauma; Tsunami ha imparato ad affidargli ogni passo. Questa reciprocità ha salvato vite.

La sua storia racconta anche il valore della riabilitazione degli animali maltrattati. Un cane segnato dalla violenza possiede ancora possibilità, desideri e capacità. L’incontro con la persona giusta può aprire uno spazio nuovo, nel quale il passato smette di decidere ogni comportamento futuro.

Ora Tsunami si prepara alla pensione. Ha quasi nove anni, porta sul corpo la ferita dell’ultima missione e ha perso la casa insieme al suo umano. Dopo avere attraversato le macerie del Venezuela, della Turchia e della Siria, merita una cuccia sicura, giornate lente e il tempo sereno di chi ha già dato tutto.

Merita anche di essere ricordato per ciò che la sua vita dimostra: un animale ferito può tornare a fidarsi, un cane abbandonato può diventare indispensabile, una creatura considerata difficile può custodire un talento capace di cambiare il destino degli altri.

Qualcuno, anni fa, aveva guardato Tsunami e aveva visto un cane aggressivo, spaventato e complicato. Jorge ha guardato nello stesso punto e ha intravisto un soccorritore.

Ventisei persone ritrovate sotto le macerie raccontano la grandezza di quello sguardo.