Il cancro a 24 anni non le ha tolto la voce: Gaia racconta la vita

Fonte: Gaia Mela

Le hanno tolto i capelli, non la dignità, le hanno bucato la pelle, non l’anima. Le hanno detto “hai un tumore”, e lei ha risposto: “Ho anche una laurea da prendere”. Gaia Mela, 24 anni, originaria della Gallura, non ha scelto la malattia, ma ha scelto come affrontarla: a testa alta. Letteralmente. Nella sua terra dorata tra le rocce di granito e il profumo di mirto e di mare, Gaia ha sempre coltivato un sogno, quello di laurearsi in Beni culturali con indirizzo archeologico. Aveva gli occhi pieni di storia e i piedi saldi sul suolo della sua Sardegna. Nel 2024, però, quella terra le si è rovesciata addosso: a soli 24 anni ha scoperto un carcinoma mammario, ma non si è lasciata abbattere. Ha raccolto le lacrime come petali di fiore e le ha trasformate in ali; così ha iniziato a ricostruirsi giorno dopo giorno.

Raccontaci la tua storia

Mi chiamo Gaia Mela, vengo da Trinità d’Agultu, un piccolo paese in Gallura. Ho sempre amato scavare nel passato: da bambina raccoglievo conchiglie e antiche ceramiche portate dal mare, sognando di diventare archeologa. Così ho scelto di studiare Beni culturali con indirizzo archeologico all’università di Sassari. Tutto sembrava andare per il meglio: la laurea in vista, i progetti per il futuro con gli amici. Poi, un giorno del 2024, tutto è cambiato, durante un controllo di routine mi è stato detto che c’era un nodulo al seno. La parola carcinoma ha squarciato il mio cielo in un istante. In quell’attimo non capivo più nulla: era come se la terra sotto i miei piedi avesse smesso di esistere.

Hai mai avuto un momento in cui hai pensato di mollare tutto?

Sì, quel momento c’è stato. Nei primi giorni dopo la diagnosi mi sentivo persa in un tunnel senza luce. Urlavo con le finestre chiuse, piangevo senza sosta, mi chiedevo perché proprio a me, perché a ventiquattro anni. Ho pensato di interrompere tutto: scappare lontano, dimenticare i libri, la laurea, e rifugiarmi in un angolo dimenticato del mondo.

Cosa ti ha fatto cambiare idea?

Ho pensato ai miei genitori, alla mia famiglia, ai miei amici e al ragazzo che mi stava accanto. Ho pensato soprattutto a Mario, il mi ragazzo. Mario, che mi ha preso la mano con dolcezza quando io tremavo, che ha spazzato via le mie lacrime con un sorriso, che mi ha gridato “non mollare!” quando io volevo solo arrendermi. Ho pensato a tutte le persone che mi amano. In quel momento ho capito che non potevo cedere: nessun tumore avrebbe potuto spegnere i miei sogni, la mia voglia di vivere.

Come hai trasformato la rabbia iniziale in una nuova forza interiore?

La rabbia c’era, eccome. All’inizio mi svegliavo urlando di rabbia nel cuore, mi scattavano addosso crisi di pianto nei momenti più impensati. Mi arrabbiavo con la vita, con il dolore, anche con chi mi stava vicino senza sapere come aiutarmi. Ma poi qualcosa è cambiato dentro di me. Ho imparato a dare voce a quella rabbia: ho chiesto al mio corpo di ascoltarmi, di lasciarmi urlare su un cuscino, di far scivolare via la paura tra le lacrime. Ho trasformato quei sentimenti in determinazione. Ogni dolore, ogni cedimento, l’ho raccolto come pietra preziosa: li ho messi in uno scrigno dentro di me, per ricordarmi la mia forza. E quando mi sentivo debole, aprivo quello scrigno e trovavo dentro tutto il coraggio che avevo bisogno per continuare. La mia rabbia è diventata la benzina che mi spingeva avanti: il coraggio di affrontare le sedute di chemio, di rialzarmi dopo ogni caduta, di mantenere viva la speranza.

Cosa rappresenta per te il giorno della laurea e cosa hai provato nel vederti “nuda”, senza parrucca, davanti a tutti?

Quel giorno rappresenta tutto e niente allo stesso tempo. La laurea era un traguardo che inseguivo da anni, eppure nessuno dei miei traguardi si era colorato di un significato così profondo. Quando mi sono seduta con la toga, il fiocco azzurro al petto e la pergamena tra le mani, sapevo che stavo coronando un sogno che il cancro non poteva toccare. Ero felice e terrorizzata insieme, ho scelto quel giorno senza nascondere nulla. Mi sono messa la parrucca nell’aula solo per scattare la foto ufficiale con la corona in testa, e poi l’ho tolta. Mi sono presentata così come sono: con la testa calva e gli occhi lucidi, ma con un sorriso sincero. Mi è sembrato di essere esposta come una statua: vulnerabile, sì, ma pura. Sentivo gli sguardi della mia famiglia, dei miei amici, e ho visto pietà e ammirazione nei loro occhi. In quel momento ho capito che la mia laurea non era solo un pezzo di carta: era un atto di coraggio. Mostrare il mio volto nudo è stato come dire al mondo: “Questa sono io, con tutte le cicatrici, e sono fiera di esserlo”. Ho provato un’immensa liberazione, come se tutte le maschere cadessero via insieme ai capelli. Il valore simbolico di quella scena per me è immenso: ho imparato che la mia dignità non dipende dall’apparenza, ma dalla mia forza nel restare vera.

Il tuo legame con Mario è stato un pilastro durante la malattia: cosa ti ha insegnato questo amore vissuto tra ospedali e sedie scomode?

Mario è stato la mia ancora nella tempesta. In ospedale ci sedevamo uno accanto all’altra su quelle sedie impagliate, le luci troppo forti e l’odore di disinfettante nell’aria. Eppure, anche in quei momenti così duri, tra una flebo e l’altra, c’era un calore immenso tra noi. Mario mi ha insegnato che l’amore vero non si fa vedere solo nei grandi gesti, ma nei silenzi condivisi, nel pianto strozzato di fianco, negli sguardi che dicono “ti sono qui”. Abbiamo imparato a vivere l’amore in ospedale: lui mi puliva la fronte, mi scaldava la mano quando tremavo e mi faceva ridere con una battuta stupida nei momenti più neri. Mi ha mostrato che non c’è niente di ordinario nel prendersi cura l’uno dell’altra quando tutto intorno sembra sgretolarsi: ci siamo nutriti di abbracci improvvisati, di sguardi complici, di quell’amore tenace che non molla mai. Grazie a lui ho capito cosa significa essere amati per davvero, senza condizioni. L’amore tra di noi è diventato un pilastro: mi ha insegnato a credere di nuovo in me stessa, a non vergognarmi delle mie paure, e soprattutto che insieme possiamo resistere a qualsiasi tempesta.

Che messaggio vorresti dare a una ragazza che oggi, come te mesi fa, scopre un tumore al seno e si sente sola e spaventata?

Vorrei dirle che anche se adesso tutto sembra perduto, dentro di lei c’è già una luce pronta a risplendere. Se si sente sola, vorrei che sapesse che ogni tuo singolo passo di coraggio fa girare il mondo intorno a te. Le direi di non avere paura di chiedere aiuto: ci sono medici, infermieri, volontari, amici, persone che hanno vissuto la stessa esperienza e che vogliono aiutarla a non sentirsi sola. Il tumore è una parola grande e spaventosa, ma non è la sua verità interiore. Le direi di prendere le mani di chi la ama – come Mario ha preso le mie – e stringerle forte, perché insieme si cammina anche in salita. Le direi che è normale piangere, urlare, arrabbiarsi; ma che quei giorni bui pian piano lasceranno spazio alla speranza e alla vita. Le direi di guardarsi allo specchio ogni mattina e di promettersi qualcosa di bello ogni giorno, anche se piccolo, per sé stessa: un caffè al sole, un libro che ama, una carezza dolce. E le direi soprattutto che la sua bellezza non dipende dai capelli, non dipende dalle cicatrici: dipende dal coraggio e dall’amore che porterà con sé nel futuro.

C’è stato un momento preciso in cui hai capito che non eri più solo una “paziente”, ma una donna che stava scegliendo come vivere la propria battaglia?

Sì, quel momento è arrivato un pomeriggio qualunque, pochi giorni prima di laurearmi. Ero da sola in camera, vestita con abiti comodi ma eleganti, pronta per andare in facoltà. Mi sono guardata allo specchio, con il casco del parrucchino in mano, e ho deciso di non indossarlo. Ho sentito un’onda di coraggio attraversarmi: in quel gesto ho sentito di aver preso in mano il mio destino. Ero solo una studentessa che andava a lezioni, non più soltanto una malata in cura. In quel preciso istante ho capito che stavo scegliendo io come vivere questa battaglia, rifiutando il ruolo di vittima. Ho deciso di tornare a essere Gaia come prima, con la testa calva ma con la stessa determinazione negli occhi. È stato un attimo di normalità, eppure il più prezioso di tutti: come se avessi riconquistato me stessa. Da quel giorno ho smesso di vedere il camice bianco; mi vedevo riflessa negli occhi di chi mi amava: non una paziente in trincea, ma una guerriera a testa alta, determinata a vincere.

Dopo questa esperienza, cosa significa per te la parola “futuro”?

Oggi la parola futuro ha finalmente un colore. Una volta mi sembrava lontano, forse spaventoso, o forse un sogno indefinito. Adesso sa di speranza e di promessa. So che la strada davanti a me sarà ancora lunga, ma ho imparato ad apprezzare ogni istante. Il futuro è tornare a sognare senza paura: è pianificare un viaggio al mare al prossimo Ferragosto, è immaginare un lavoro su uno scavo archeologico, è pensare a una vita insieme a Mario, con la consapevolezza di ogni alba e di ogni tramonto. Significa sapere che, anche se il cammino è incerto, io ho gli strumenti per affrontarlo. Il futuro è una pagina bianca che scriverò con coraggio, educazione e amore, perché so che ogni alba può portare una nuova rinascita. In quella parola c’è tutto il senso della mia vita ritrovata.

Non è la parrucca che fa la donna, è il coraggio. E Gaia ne ha avuto da venderne. Ha messo la chemio sotto al vestito buono, la paura sotto la corona d’alloro, e si è seduta davanti alla commissione come una guerriera fiera del suo campo di battaglia. La sua laurea non è solo un titolo, è una dichiarazione d’amore alla vita. E noi, davanti a donne così, possiamo solo inchinarci e imparare.