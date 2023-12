I più bei brani di Zahara, la cantautrice che cantava per guarire le anime in difficoltà

“C’è differenza tra dono e talento. Io ho un dono, non il talento” aveva affermato in un’intervista un paio di anni fa. Ma, ad ascoltare la sua voce calda e graffiante, il talento si sente forte e chiaro, unito a una sensibilità profonda e alla capacità di trasformare ogni canzone in una storia. Ecco i brani più belli di Zahara, cantautrice simbolo della musica sudafricana.

Zahara, un posto nella storia della musica afro

Il primo album di Zahara, artista morta a 36 anni, uscì nel 2011 e si intitolava Loliwe, treno, dal titolo del singolo che lo lanciò. L’ultimo disco risale al 2021, dieci anni dopo l’esordio, Nqaba Yam. Qualsiasi brano mai rilasciato da Zahara fu un successo, tanto di critiche quanto di ascolti.

Zahara si è faceva notare per una voce calda e vibrante, spesso paragonata a quella della cantante cult degli anni ‘2000 Tracy Chapman. Il suo talento – o dono come l’avrebbe chiamato lei – ha fatto sì che collaborasse con alcuni tra i più importanti nomi della musica africana: il gruppo Ladysmith Black Mambazo, il musicista Robbie Malinga e l’autore nigeriano 2Baba.

La sua storia in musica

Non è una scelta puramente patriottica quella di cantare in dialetto Xhosa, lingua madre di Zahara. Se cantava così come parlava in famiglia è perché nella sua musica Zahara metteva sé stessa, la sua storia, le sue emozioni: “storie delle mie esperienze e dei miei pensieri”, così definiva i proprio brani.

“Scrivo sulla mia vita. – aveva raccontato in un’intervista del 2022 – Se vuoi sapere dove mi trovo mentalmente, fisicamente e spiritualmente, su cosa sono concentrata, allora ascolta i miei album”. Nelle sua canzoni Zahara aveva raccontato della lotta contro l’alcolismo, della depressione e del dolore per la perdita dei due fratelli: Mbuyiseli e Nomonde, entrambi vittime di incidenti stradali a sette anni di distanza.

Loliwe, testo e significato del brano più famoso di Zahara

Musica e parole, nelle canzoni di Zahara, si fondono a tal punto da perdere significato l’una senza le altre. Tuttavia, va la pena leggere per intero il testo di Loliwe, il brano che ne decretò il successo come cantautrice in tutto il mondo, qui nella traduzione italiana:

Il treno viene avanti

Il treno viene avanti

Il treno viene avanti

Ecco che arriva

Asciuga quelle lacrime mio amato

Asciuga quelle lacrime mio amato

Asciuga quelle lacrime mio amato

Ecco che arriva

Il treno viene avanti

Il treno viene avanti

Il treno viene avanti

Ecco che arriva

Nel cielo accanto al Signore

Vivono solo i beati

Se vuoi andare lì, prega

Il treno viene avanti

Il treno viene avanti

Il treno viene avanti

Ecco che arriva

Asciuga quelle lacrime mio amato

Asciuga quelle lacrime mio amato

Asciuga quelle lacrime mio amato

Ecco che arriva

Loliwe è un invito ad attendere il proprio destino con pazienza e perseveranza. Il treno che dà il titolo al brano è quello su cui il padre e gli zii di Zahara furono costretti a spostarsi da Johannesburg a East London a causa dell’Apartheid. È simbolo della speranza di tutti coloro che attendevano il ritorno dei propri cari.