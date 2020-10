GF Vip, Amedeo Goria entra nella Casa: il chiarimento con Guenda e Maria Teresa

editato in: da

Puntata ricca di scontri e grandi emozioni al Grande Fratello Vip: ormai nel bunker di Cinecittà la tensione è alle stelle e sono tutti contro tutti.

L’appuntamento serale del reality si è aperto con un nuovo confronto tra Stefania Orlando ed Elisabetta Gregoraci: ancora una volta la showgirl è stata attaccata dalla coinquilina, convinta della sua ipocrisia nel rapporto Pierpaolo Pretelli. “Per me è tutta una montatura: è innegabile che Pierpaolo sia preso, lei invece ha trovato la sua comfort zone, non ha altro da fare e porta avanti questa cosa”.

E mentre Elisabetta si è difesa affermando di non aver bisogno di fare strategia, Tommaso Zorzi ha chiesto – leggittimamente – perché i due si comportino da “fidanzatini” quando non fanno altro che smentire la loro relazione. Entrambi hanno tagliato corto, affermando che lo capiranno quando saranno fuori dalla Casa.

A regalare grandi emozioni il confronto di Amedeo Goria, prima con Maria Teresa e poi con la figlia Guenda. Il giornalista ha voluto scusarsi per le parole usate con Guenda nell’intervista mostrata nella scorsa puntata alle due donne:

Guenda è troppo intelligente e matura per non capire che le mie parole sono state fraintese: erano delle cose dette in una chiacchierata al telefono con un giornalista, che tra i tanti complimenti ha riportato solo quelle. Sai che sono un provocatore, un giocherellone, ma sai anche quanto amo i nostri figli. E smettila di colpevolizzarti dicendo che hai li hai trascurati, al massimo li ho trascurati io.

Maria Teresa Ruta ha accettato le scuse dell’ex marito, riconoscendo che Guenda, come Gian Amedeo, hanno ancora bisogno di loro. Poi, commosso e con gli occhi velati di lacrime, Amedeo Goria ha ammesso: “Noi siamo una famiglia come tante altre. Siamo unitissimi nelle nostre divisioni, perché quando ci sono le cose importanti ci siamo sempre gli uni per gli altri”.

Il giornalista ha poi confessato a Maria Teresa di essere stato molto assente con i figli, anche se adesso sta cercando di recuperare il rapporto con Guenda, anche se non è facile visti i litigi continui.

Poco dopo infatti, Amedeo Goria ha parlato anche con Guenda, che ha voluto chiarire la sua posizione da figlia, ferita dai tanti anni di incomprensioni. Il giornalista si è scusato anche con lei per le parole usate, ricordandole quanto le vuole bene. Poi la Goria ha aggiunto: