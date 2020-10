GF Vip, rivelazione Francesco Oppini: i suoi meme spopolano in rete

editato in: da

Subito dopo Tommaso Zorzi, tra le rivelazioni di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip c’è senza dubbio Francesco Oppini. Classe 1982, figlio di Alba Parietti e di Franco Oppini, ex dei “I Gatti di Vicolo Miracoli”, fino all’altro ieri semplice “figlio di” e opinionista televisivo di calcio, dentro la Casa sta rivelando doti comiche inaspettate.

Insieme a Zorzi, ha formato un duo spassoso e divertente, che in rete ha conquistato tutti. E Francesco, grazie alle sue imitazioni e alla sua mimica facciale, è balzato di tendenza sui social: alcune sue espressioni sono diventate immediatamente dei “meme“, strappando risate e consensi.

Lui sembra davvero divertirsi dentro la Casa, dimostrando di aver preso il reality nel verso giusto (sempre di gioco si tratta) e l’ultimo video, in cui imita l’amico Zorzi, ha fatto ridere coinquilini e spettatori. Mamma Alba, dai social, lo segue e commenta costantemente, supportandolo e adulandolo. Chissà come prenderà la battuta fatta nei suoi confronti dal figlio, riferendosi al suo famoso broncio con labbra a canotto in evidenza. Attendiamo commenti dall’interessata.