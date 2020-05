Britney Spears e il ballo che lascia senza parole

editato in: da

Britney Spears e il ballo, sua valvola di sfogo e compagno irrinunciabile di ogni giornata, soprattutto in quarantena.

La pop star ha più volte detto di aver trovato nella disciplina fisica, la danza in primis, l’aiuto per uscire da depressioni e sregolatezze del passato. Non a caso il suo attuale fidanzato, Sam Asghari, di 13 anni più giovane, è un personal trainer. E la segue quotidianamente nei suoi allenamenti, anche di coppia, come amano postare sui social.

L’ultimo video pubblicato da Britney sul suo account Instagram è un ballo decisamente snodato, quasi una coreografia da ginnastica artistica, con il commento: “Una delle mie attività preferite è ballare. Lo faccio tutto il giorno”.

I follower della cantante hanno particolarmente apprezzato la performance, che ha ottenuto oltre un milione di visualizzazioni.