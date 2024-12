Fonte: IPA Trudie Styler e Sting

Dietro un grande uomo… ma Trudie Styler dietro non ci è mai voluta rimanere. Se al mondo del gossip è nota per essere la moglie di una delle più grandi popstar del nostro secolo, nella vita vera è una professionista di successo. Una creativa che non smette mai di esplorare nuovi orizzonti e che sì, è anche da parecchio tempo innamorata di Sting. Scopriamo qualcosa di più su di lei.

Chi è Trudie Styler, cineasta ribelle

Trudie Styler è nata il 6 gennaio 1954 nella piccola cittadina di Bromsgrove, a Birmingham, Regno Unito. Un posto dove “non si diventa attori. – ha spiegato lei al Corriere della Sera – Mio padre si aspettava che andassi a lavorare nella fabbrica del posto. Non prese seriamente i miei sogni di diventare attrice, e certamente non pensò di aiutarmi”. E così la giovane Trudie, concluso il liceo e compiuti 18 anni, decise di aiutarsi da sé: “Preparai una piccola valigia, determinata ad andare a Stratford-upon-Avon, la città natale di Shakespeare”. Ci arrivò in piena notte, dopo un lungo viaggio in autostop.

La accolsero Hester e Will Hawkes, i suoi “angeli custosi”, che le diedero un letto accanto a quello dei loro bambini e la ospitarono fino a quando non trovò un lavoro. Iniziò a collaborare come domestica per uno dei membri della Royal Shakespeare Academy, con i primi stipendi si pagò la scuola di recitazione e iniziò così la sua avventura nel mondo del cinema, che resiste tutt’ora. Attrice e regista, oggi è un’affermata produttrice cinematografica, nome dietro le quinte di numerosi film di grande successo e, negli ultimi anni, anche autrici di apprezzati documentari.

Da oltre 40 anni al fianco di Sting

Nel 1982, a 30 anni non ancora compiuti, Trudie conosce Gordon Matthew Thomas Sumner, che allora era già Sting. Si piacciono parecchio, vivono insieme per un decennio e, il 22 agosto del 1992 convolano a nozze nel Wiltshire. “Ci amiamo, ma siamo anche molto amici, e ci piacciamo come persone. È una distinzione importante. L’amore è passione, ma apprezzare la compagnia dell’altro è leggermente diverso, dura di più. Puoi avere entrambe le cose, penso sia importante. Sposate il vostro migliore amico!”: questo il segreto della loro lunga unione, con le parole di Sting.

Da questo grande amore sono nati quattro bei bambini ormai già grandi: Mickey, 40 anni, attore come lo fu la mamma da giovane; Jake, 39, anche lui nel mondo del cinema come documentarista e Eliot, 34 anni, la femminuccia di casa, musicista e attrice, ispirandosi un po’ alla mamma e un po’ al papà. Controcorrente è il più giovane della famiglia, il 29enne Giacomo che ha scelto di restare lontano dallo spettacolo e diventare poliziotto. Con il benestare di mamma Trudie: “Mi piacciono gli anticonformisti”.

L’amore per l’Italia

Molte le passioni in comune con Sting, tra tutte quella per l’Italia. È nel Belpaese, ai piedi della pendente Torre di Pisa, che Trudie ha partorito la figlia Eliot Paulina, per poi trascorrere in Toscana i primi mesi di maternità. Oggi, lei e Sting possiedono una tenuta nel Chianti, dove producono vino biologico e trascorrono ogni estate da oltre trent’anni. Ma il vero amore è la città di Partenope: “I napoletano mi hanno toccato il cuore” ha raccontato. E quest’innamoramento è raccontato in un documentario che prende il titolo di Posso entrare? Ode to Naples, che mostra Trudie Styler bussare letteralmente alle case dei cittadini di Napoli per ascoltare le loro intense storie.