Storie Italiane, Rita Forte torna in tv e racconta la lotta contro il tumore

Rita Forte torna in tv e racconta la lotta contro il tumore in una lunga intervista a Storie Italiane. La cantante e conduttrice è stata ospite dello studio di Eleonora Daniele dove si è confessata con la consueta sincerità. Rita ha svelato di aver vissuto un periodo piuttosto difficile, segnato dalla scoperta che il cancro era tornato e da un incidente in motorino insieme al compagno Raniero.

“Tante persone pensano che noi dello spettacolo siamo immuni dalle cose tristi – ha spiegato alla Daniele -, invece io come tutti ho alternato gioie e dolori. L’anno scorso è stato un anno molto difficile”. Rita ha raccontato di essere sopravvissuta per miracolo a un incidente avvenuto a Terracina che avrebbe potuto costare la vita a lei e al compagno. “Eravamo in vespa quando una macchina fa una sorta di inversione ad U perché doveva entrare in un ristorante e ci taglia la strada – ha spiegato -. Ci siamo ritrovati per terra, una sensazione orribile. Alla guida c’era una ragazza. Siamo caduti sulla destra, io ho riportato una frattura a spirale sulla tibia e al perone, ho una piccola cicatrice e il mio compagno una frattura al femore. Ci hanno operato e abbiamo passato tutta l’estate in riabilitazione”.

Un momento difficile che ha riportato alla mente di Rita Forte uno dei momenti più drammatici della sua vita, quando perse il padre, nel 1976, in un incidente. “Andava a Roma per lavoro, perché aveva un negozio di stoffe”, ha svelato. Non solo l’incidente, la conduttrice ha dovuto fare i conti anche con il tumore che si è presentato per la seconda volta dopo che anni fa l’aveva già sconfitto. “Il momento della diagnosi è stato terribile – ha confessato a Eleonora Daniele -, perché sono tornata alla paura dei vent’anni prima. A supportarmi c’erano i medici e il mio compagno. Per fortuna l’ho preso in tempo”.

La cantante ha affermato di aver scoperto la malattia grazie ad alcuni controllo di routine a cui si era sottoposta. “Grazie ad un’ecografia l’ho preso in tempo, ma non era recidiva del primo, era un altro”, ha chiarito, lanciando un messaggio per invitare tutti a fare prevenzione.