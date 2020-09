Chi è Roberto Anselmi Fiacchini, il figlio di Renato Zero

editato in: da

Si chiama Roberto Anselmi Fiacchini ed è il figlio di uno dei mostri sacri della musica italiana, Renato Zero.

Dopo un lungo rapporto di amicizia, il cantautore ha deciso di adottare legalmente Roberto, accogliendolo in casa sua quando era già adulto. I due si sono conosciuti quando Roberto era ancora un ragazzino, ma l’adozione è avvenuta molti anni dopo.

Roberto Anselmi è nato a Roma il 5 luglio 1973. Non si hanno molte informazioni sulla sua vita prima dell’incontro con Zero. L’uomo ha perso i genitori quando era ancora piccolo, finendo in orfanotrofio, come ha raccontato Renato Zero in un’intervista: “Ero al cinema e noto questo ragazzino. Era pettinato come Bart Simpson. Mi raccontò la sua storia: il padre era morto, la madre malata. Sono sempre stato vicino ai ragazzi degli orfanotrofi. Cominciai a seguire Roberto e, quando fu possibile, lo adottai”.

Nel 1993 Roberto ha iniziato a lavorare come bodyguard per il famoso cantautore romano: non avendo avuto figli naturali, si è legato molto al giovane, come ha confessato in un’intervista a Grazia: “Sono sempre stato portato a prediligere le persone sfortunate. Roberto aveva perso i genitori e ho sentito che era giusto potergli dare un supporto morale, poi diventato anche istituzionale”.

Nel 2003 Renato Zero ha adottato la sua guardia del corpo, che all’epoca aveva 30 anni: Roberto ha così acquisito, assieme al cognome del padre naturale, anche quello del padre adottivo (il cantante all’anagrafe si chiama Renato Fiacchini).

Qualche anno dopo, nel 2010, il giovane si è fatto conoscere in tv partecipando all’Isola dei Famosi, nella categoria “figli d’arte”. Roberto nel 2004 si è sposato con Emanuela Vernaglia, dalla quale ha avuto due bambine, Ada e Virginia. I due si sono separati nel 2010, ma hanno presto riallacciato i rapporti. Oggi l’uomo vive a Roma con sua moglie e con le sue figlie, e Renato Zero è un nonno molto presente, che adora le sue nipotine.

“Mi piace moltissimo farmi chiamare nonno – ha raccontato a Verissimo -. Le bambine sono cresciute in un battibaleno, ora sono signorine. Hanno una fisicità più prorompente della loro età e questo mi preoccupa. Ai ragazzi che si avvicinano dico ‘io so nonno, non t’azzarda, sennò il carrozzone non te lo canto”.