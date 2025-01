Fonte: IPA Jordan Bowen e Luca Marchetto

L’invito alla sfilata di JordanLuca alla Milano Fashion Week Uomo 2025 recava il titolo The Wedding e agli ospiti è arrivato accompagnato da un pacchetto di bianchi fazzoletti. Una collezione ispirata al matrimonio? Abiti perfetti per dire il fatidico sì o per assistervi come invitati? No. A sorpresa, il matrimonio era vero e si è celebrato proprio in passerella: è la prima volta nella storia della Settimana della Moda. A sancire il loro amore, gli stilisti Jordan Bowen e Luca Marchetto.

Un vero matrimonio alla Milano Fashion Week

Parecchie ore dopo, gli invitati alla sfilata del brand JordanLuca, tenutasi nella fashion zona di Tortona e inserita nel calendario della Milano Fashion Week Uomo 2025, hanno continuato a chiedersi se quello cui avevano assistito fosse reale. Perché, conclusa la consueta sfilata, i due designer del brand, sono saliti in passerella e, con tanto di ufficiante, si sono giurati eterno amore unendosi in matrimonio. Ci sono state le promesse, lo scambio delle fedi e, infine, il fatidico bacio. Non è mancata neppure la torta con tanto di statuette, tagliata dagli sposi e distribuita a tutti gli increduli presenti.

Ebbene sì, è tutto vero. Si tratta del primo vero matrimonio mai celebrato durante una Settimana della Moda – seppur le pubblicazioni siano state registrate qualche settimana prima a Londra. A confermare la veridicità del rito è Arabella, la celebrante e amica arrivata appositamente dal Regno Unito. “Una sera Jordan ha fatto una pausa e si è messo di fronte a Luca, impegnato con Netflix, per dirgli: ‘Perché non ci sposiamo come parte del nostro show?’. – ha raccontato la donna – La risposta di Luca è stata immediata: ‘Sei un genio’”.

D’altronde, continua colei che ha reso ufficiale il sì tra i due creativi, “aveva perfettamente senso. Metà dei loro amici sarebbe già presente, sono praticamente sposati per il loro lavoro e l’intera cosa sarebbe stata spettacolare per loro. Oggi non è solo una celebrazione dell’amore, ma anche un’ode ai risultati che hanno condiviso, ai tanti anni di vita insieme e al loro legame unico”.

Il grande amore di JordanLuca

I due designer inglesi hanno così scelto di celebrare una vita trascorsa l’uno al fianco dell’altro, professionalmente e lavorativamente. Anche la collezione mostrata in passerella è stata un inno a ciò che hanno costruito assieme. Nelle uscite finali i modelli sono stati sostituiti da parenti e amici, con indosso i capi più iconici del loro brand, rivisitati per meglio adattarsi ai trend di oggi. Una vera provocazione, infine, la scritta “I hate love”, odio l’amore, sulle t-shirt dei modelli, che portavano in mano una rosa rossa e un cuore trafitto.

E non è affatto una provocazione, come tanti hanno ipotizzato, quanto un puro messaggio d’amore. Così come spiegato dagli stessi Jordan Bowen e Luca Marchetto, che hanno lanciato il loro brand nel 2018: “Quando abbiamo scritto le nostre promesse nuziali non volevamo scambiarci qualcosa tra noi, ma dare semplicemente un messaggio d’amore. Abbiamo una piattaforma così importante, la Milano Fashion Week, che può amplificare un messaggio e noi abbiamo voluto cogliere l’opportunità di sposarci qui”.