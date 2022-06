Malore per Rosanna Vaudetti: l’ex annunciatrice Rai in ospedale

Fonte: Ansa Rosanna Vaudetti, il malore in mare

Disavventura per Rosanna Vaudetti, storica Signorina Buonasera della Rai. L’ex annunciatrice tv ha avuto un malore in mare dopo essersi immersa nelle acque di Ancona, sua città natale, durante alcune ore di relax. Fortunatamente è riuscita a raggiungere la riva in tempo per poi essere soccorsa dai bagnanti. Ora la donna è ricoverata in ospedale nel reparto di Cardiologia e, come riferito a Il Resto del Carlino, sta bene sebbene abbia rischiato di annegare.

Rosanna Vaudetti, malore in mare: i soccorsi e il ricovero in Cardiologia

Paura per Rosanna Vaudetti che, nella mattinata di mercoledì, ha accusato un malore durante alcune ore di relax al mare. L’ex annunciatrice tv, storica Signorina Buonasera della Rai, si trovava in spiaggia a Portonovo nella sua Ancona quando ha deciso di immergersi in acqua per rinfrescarsi dal caldo torrido di questi giorni. E proprio in acqua ha avuto un mancamento: fortunatamente è riuscita a rimanere lucida e tornare velocemente a riva, dove ha perso i sensi per qualche secondo e dove ha ricevuto i soccorsi degli altri bagnanti.

La donna, dallo stabilimento Giacchetti in cui è stata colpita da malore, è stata poi trasferita in ambulanza all’ospedale regionale di Torrette e ricoverata nel reparto di Cardiologia. Il Professor Antonio Dello Russo ha specificato come la Vaudetti sia fuori pericolo, sebbene vada “costantemente monitorata dopo il malore che l’ha colpita”.

Rosanna Vaudetti e il malore: “Mi sono tuffata e sono svenuta in mare”

Rosanna Vaudetti ha successivamente raccontato come sono andate le cose, parlando delle sue attuali condizioni di salute. Raggiunta telefonicamente da Il Resto del Carlino, l’ex annunciatrice Rai ha spiegato di stare bene sebbene abbia rischiato di annegare in mare. “Ieri mattina, ero al mare, a Portonovo, mi sono tuffata e sono svenuta in mare” ha spiegato ripercorrendo quegli istanti di panico. Le cause del malore, secondo il suo punto di vista, sarebbero riconducibili ad uno shock termico dovuto all’acqua gelida del mare di prima mattina, rispetto all’aria calda che si respirava in spiaggia e sotto l’ombrellone.

L’ex Signorina Buonasera ricorda la dinamica del fatto, aggiungendo sul finale un pizzico di sana ironia: “Dopo lo svenimento sono ritornata a galla, ho raggiunto la riva e la gente mi ha soccorso. Praticamente, ho fatto tutto da sola”. Ora la Vaudetti è in attesa di accertamenti medici e si trova ricoverata in Chirurgia. Nonostante la disavventura, ci tiene però a ringraziare tutti coloro che le hanno prestato soccorso: “Mi hanno soccorso i bagnanti che si trovavano là, nei paraggi. Sono tutti amici, è una grande famiglia e sono stati veramente tutti super gentili. Mi hanno adagiato sul lettino e hanno chiamato il 118″.

Quello di Rosanna Vaudetti è sicuramente un volto storico della nostra televisione, insieme a quello di Maria Giovanna Elmi e di Nicoletta Orsomando, scomparsa ad agosto 2021. Insieme, hanno scritto un pezzo di storia della Rai e sono rimaste scolpite nel cuore del pubblico. La loro figura è andata via via scomparendo, ma il loro apporto non è stato dimenticato. Per questo, sono state spesso gradite ospiti di alcuni dei più importanti programmi televisivi.