Melissa Satta ospite fissa alla Fashion Week di Milano

Melissa Satta è ospite fissa alle sfilate milanesi, in particolare a quelle di Diesel, brand cui l’ex velina è particolarmente legata. Per presenziare alla sfilata del marchio, quest’anno ha scelto un look street style, ma con un tocco di glamour: lungo abito nero dallo spacco vertiginosa, cruissardes di pelle e bomber rosso.