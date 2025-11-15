Eva Herzigova e le protagoniste del Pirelli 2026

A 30 anni dalla sua prima apparizione sul calendario Pirelli, Eva Herzigova torna ad essere una delle protagoniste di The Cal. Per l'edizione 2026, presentata a Praga il 14 novembre, il fotografo norvegese Solve Sundsbo ha scelto di puntare sulla bellezza femminile over 40, lanciando la sua sfida all'ageismo. Accanto alla bellissima indossatrice ceca, che ha soffiato 52 candeline, ci sono molti volti noti del cinema, delle passerelle e della musica.