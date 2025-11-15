Eva Herzigova e le protagoniste del Pirelli 2026

Pubblicato: 15 Novembre 2025 09:53

A 30 anni dalla sua prima apparizione sul calendario Pirelli, Eva Herzigova torna ad essere una delle protagoniste di The Cal. Per l'edizione 2026, presentata a Praga il 14 novembre, il fotografo norvegese Solve Sundsbo ha scelto di puntare sulla bellezza femminile over 40, lanciando la sua sfida all'ageismo. Accanto alla bellissima indossatrice ceca, che ha soffiato 52 candeline, ci sono molti volti noti del cinema, delle passerelle e della musica.
Eva Herzigova Luisa RanieriStar e Vip
Foto di Anna Verrillo

Anna Verrillo

Giornalista e Lifestyle Editor

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.