L'indimenticabile Rose di Titanic era giovanissima quando ci ha fatto sognare nel capolavoro di James Cameron, al fianco dell'altrettanto giovanissimo Leonardo DiCaprio , e adesso all'età di 48 anni - compiuti il 5 ottobre 2023 - è più bella che mai. Kate Winslet è un'attrice di successo,, capace di catturare con uno sguardo ma anche a colpi di look. L'ultima occasione in cui lo ha dimostrato è stata la London Fashion Week 2023 dove, per il Vogue World Event, ha sfoggiato un(tra i suoi colori preferiti) semplicemente perfetto. I dettagli del pantalone a zampa e il top lingerie color carne a vista erano semplicemente perfetti.