Il silenzio di una piccola cittadina inglese è stato rotto dall’ ultimo omaggio a Liam Payne , ex membro dei One Direction, scomparso tragicamente a soli 31 anni. Oggi, 20 novembre 2024, la, a pochi passi dal luogo in cui Payne era cresciuto nel nord di Londra, ha accolto familiari, amici e colleghi per una cerimonia privata, accompagnata da momenti di forte emozione.