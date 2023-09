Il meraviglioso Castello di Rivalta sullo sfondo, in primo piano gli occhi felici ed emozionati di una donna che ha coronato il suo sogno d'amore. Il matrimonio di Francesca Ferragni è stato uno degli eventi più attesi di questo 2023 e, dobbiamo ammetterlo, non ha affatto deluso le aspettative. Bellissima la location, splendida la coppia di sposi e a dir poco magnifici gli abiti che ha indossato durante la cerimonia e il ricevimento. Tutto merito dell', che li ha confezionati su misura per lei.