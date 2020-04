Duffy, rapita, drogata e violentata: vi racconto l’orrore

La cantante Duffy dopo aver rivelato a febbraio di essere stata rapita e violentata, racconta nei dettagli il calvario che l’ha allontanata dalla musica per 10 anni. Fino ad ora la 35enne artista gallese, portata al successo nella prima decade degli anni 2000, poi scomparsa dalle scene, non aveva mai rilasciato interviste né approfondito quello che le era successo. Lo fa in un lunghissimo post pubblicato sul suo sito personale, in cui racconta a cuore aperto, e non senza paura, l’orrore di cui è stata vittima “Era il giorno del mio compleanno, sono stata drogata prima dentro un ristorante, poi per quattro settimane. Mi hanno portata in un paese straniero ", scrive Duffy nel lungo post intitolato 'La quinta casa', pubblicato sul suo sito. “Sono stata portata in una stanza d’albergo dove lui (la cantante non rivela mai il nome del suo carnefice) mi ha violentata. Ricordo il dolore e il tentativo di restare cosciente durante quelle settimane”