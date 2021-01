Demi, Naomi e Kate modelle per Fendi: strepitose over “anta”

Demi Moore, Naomi Campbell e Kate Moss sfilano per Fendi alla "Paris Haute Couture Fashion Week" e sono strepitose anche a ( rispettivamente) 58, 46 e 50 anni. Ma su Demi piovono critiche feroci per un viso, a detta del web, plastificato. Su di lei si sono concentrati i commenti degli utenti Twitter: “Irriconoscibile. Colpa della plastica o del truccatore? Che peccato che le donne non permettano a se stesse di invecchiare con grazia….”