, al di là della ragione. Che si tratti di rientrare in determinati parametri sociali d’accettazione o si consideri volgare mostrare parti di sé. Un discorso che vale soprattutto per le donne. Basti pensare allo stigma ancora esistente dell’allattare in pubblico., il che le è costato non poco in termini di polemiche social e televisive.