Huma Abedin, la sua mega villa in affitto

Bradley Cooper, che da poco è tornato single dopo la storia d'amore con Irina Shayk, sembra aver trovato di nuovo una donna a cui aprire il suo cuore. Si tratta di Huma Abedin , una politica statunitense di 45 anni che ha deciso di mettere in affitto la sua mega villa di East Hampton per la cifra di 35.000 dollari al mese. Secondo i rumors, la donna potrebbe avere in programma di trasferirsi proprio con il suo nuovo amore.