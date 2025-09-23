Da Caterina Murino a Cameron Diaz: le star diventate mamme over 40

Caterina Murino, diventata mamma a 47 anni di Demetrio Tancredi, si è dovuta difendere da molte critiche che le sono piovute addosso, con commenti che la definivano "nonnina attempata" e "mamma egoista". L'attrice ha risposto con dignità, evidenziando il difficile percorso fatto per diventare madre (compresi due aborti spontanei e diversi medici dall'umanità discutibile) e ha sottolineato come la sua esperienza debba invece essere di speranza per altre donne. Ma Caterina non è certo l'unica star diventata mamma in età matura: da Gianna Nannini a Carmen Russo, Veronica Peparini e Heather Parisi, qui da noi in Italia, a Cameron Diaz, Hilary Swank e Halle Berry a Hollywood, è ricco il gruppo di mamme "over anta". I casi più celebri