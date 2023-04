Alessandro Borghi e Irene Forti: svolta casual sul red carpet

Chi l’ha detto che sul red carpet bisogna per forza vestirsi eleganti. Al party romano per il lancio di The Hollywood Reporter Roma, edizione europea della nota testata internazionale dedicata al cinema, l’attore Alessandro Borghi e la fidanzata Irene Forti si sono fatti notare grazie a un look casual e sbarazzino , senza paura di indossare i jeans anche a un evento elegante.