Egle Conte, chi è la moglie di Paolo Conte

Paolo Conte, icona assoluta della musica d’autore italiana, ha condiviso la sua vita con Egle Lazzarin per oltre 40 anni. Il loro legame, iniziato nel 1975, è stato una fonte inesauribile di ispirazione per il cantautore, polistrumentista e pittore italiano. Nonostante la notorietà di Paolo Conte, Egle ha sempre mantenuto un profilo discreto, lontano dai riflettori, contribuendo silenziosamente e con eleganza al successo del marito. Ma chi è davvero Egle Lazzarin, la moglie di Paolo Conte?

Chi è Egle Lazzarin, moglie di Paolo Conte e sua musa ispiratrice

Egle Lazzarin è la moglie di Paolo Conte, ma il suo ruolo nella vita del celebre cantautore va ben oltre quello di semplice consorte. Nata e cresciuta lontano dalle luci della ribalta, Egle ha sempre preferito una vita riservata, priva delle speculazioni mediatiche che spesso accompagnano le relazioni delle celebrità. La coppia non ha figli, e questa scelta ha permesso loro di dedicarsi completamente l’uno all’altra e alle rispettive passioni.

La riservatezza di Egle è tale che non possiede neppure un profilo Instagram, al contrario di Paolo Conte, che è molto attivo sui social media probabilmente attraverso un social media manager. La mancanza di presenza pubblica rende difficile trovare foto della coppia insieme, ma questo non ha impedito a Egle di lasciare un segno indelebile nella vita e nella carriera del marito.

Paolo Conte e Egle Lazzarin vivono ad Asti, città natale del cantautore. La loro relazione, iniziata nel 1975 e culminata nel matrimonio, è rimasta forte e stabile nel tempo. Nonostante la loro riservatezza, alcuni dettagli sulla loro vita insieme sono emersi attraverso interviste e racconti. Ad esempio, Paolo ha dedicato a Egle la celebre canzone Un gelato al limon. In un’intervista al supplemento Sette del Corriere della Sera, Paolo ha spiegato che la canzone è una dichiarazione d’amore non seduttiva, ma sincera e profonda: “Eravamo già innamorati e addirittura sposati”.

L’influenza di Egle sulla carriera di Paolo Conte

Egle Lazzarin non è solo la moglie di Paolo Conte, ma anche la sua musa ispiratrice. La sua presenza ha influenzato profondamente la musica e la vita del cantautore. Paolo ha spesso parlato dell’importanza di Egle nella sua carriera, definendola una figura indispensabile e fondamentale. Questa influenza è stata particolarmente evidente durante la lavorazione del film sulla vita di Paolo, Paolo Conte, Via con me. Egle ha partecipato attivamente al progetto, comportandosi “da vera diva, come Greta Garbo”, secondo le parole di Paolo.

La bellezza e il fascino discreto di Egle Lazzarin sono stati notati anche da celebrità del calibro di Roberto Benigni, che in un monologo al Club Tenco ha cantato Mi piace la moglie di Paolo Conte. Nonostante la sua avvenenza, Egle ha sempre evitato le luci della ribalta, preferendo sostenere il marito da dietro le quinte.

La vita super privata di Egle e Paolo Conte

Vivere lontano dai riflettori ha permesso a Paolo Conte e Egle Lazzarin di costruire una relazione solida e duratura. La coppia vive ad Asti, dove può godere di una vita tranquilla e riservata. Nonostante l’assenza di figli, il loro legame è rimasto forte e inossidabile. Paolo Conte ha sempre parlato con grande affetto e ammirazione della moglie, riconoscendo il suo ruolo fondamentale nella sua vita e carriera.

Il legame tra Paolo Conte ed Egle Lazzarin è uno degli esempi più belli di amore duraturo e profondo nel mondo dello spettacolo. La loro relazione ha superato le sfide del tempo, rimanendo solida e sincera. Paolo ha spesso parlato della loro connessione, descrivendo Egle come una presenza costante e rassicurante nella sua vita. Il loro amore è stato un faro di ispirazione per molti, dimostrando che la vera forza di una relazione risiede nella capacità di supportarsi a vicenda, lontano dai riflettori e dalle speculazioni mediatiche.