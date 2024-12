È morta Diane Delano, l’addio all’attrice: “Era piena di vita, ci mancherà”

Fonte: IPA Diane Delano

Ci sono volti che restano impressi nella mente e nel cuore della gente e quello di Diane Delano è certamente uno di questi. L’attrice è morta a 67 anni lo scorso 13 dicembre, dopo una breve malattia. A renderlo noto è stata per prima la sua collega e amica di lunga data Stepfanie Kramer, seguita dal suo agente, Dennis Sevier: “Quando Diane entrava in una stanza sapevi che era lì. Era piena di vita e amava fare l’attrice. Ci mancherà”, queste le sue parole.

Diane Delano, l’addio degli amici

Dennis Sevier è stato a lungo l’agente di Diane Delano, un rapporto professionale che nel tempo si è trasformato in una amicizia. Non è un caso che sia stato proprio lui tra i primi a confermare la notizia della morte dell’attrice, avvenuta lo scorso 13 dicembre nella sua casa di Sherman Oaks, in California. Delano aveva 67 anni e da poco stava affrontando una malattia: secondo quanto riporta Forbes, si trattava di cancro.

Stepfanie Kramer ha perso una collega ma soprattutto un’amica. Proprio lei ha confermato per prima la morte dell’attrice con parole di profondo affetto e stima: “Era grande e audace e portava il suo arguto ingegno e il suo perfetto tempismo comico in ogni ruolo. La sua presenza terrena e chiassosa le permetteva di dominare sempre la stanza. Era unica nel suo genere“.

Diane Delano, una lunga carriera tra cinema e televisione

Classe 1957, ripercorrere la carriera di Diane Delano è un viaggio tra film e serie TV che hanno lasciato il segno. Nata a Los Angeles, aveva frequentato la Canoga Park High School prima di diplomarsi all’American Academy of Dramatic Arts (AMDA) nel 1980. Dopo il suo esordio nella serie St. Elsewhere (A cuore aperto), nel 1983, sono stati tante le sue apparizioni sul piccolo schermo. Basti citare la mitica Genitori in blue jeans, Hunter, la soap opera Falcon Crest con Lorenzo Lamas, Casalingo superpiù, e ancora la serie fantascientifica Quantum Leap (In viaggio nel tempo).

Il grande successo è arrivato, però, nel 1991 con Northern Exposure (Un medico tra gli orsi) dove ha interpretato la poliziotta Barbara Semanski. Un successo al quale ha fatto seguito il secondo ruolo importante, quello di Bobbi Glass, in due stagioni della serie Popular. Sono titoli diventati dei piccoli cult negli anni Novanta e non è un caso che dopo questi ruoli per Diane Delano ne siano arrivati molti altri. È apparsa come guest star in E.R. Medici in prima linea, il celebre medical drama che ha portato al successo George Clooney, ma anche nelle sitcom I maghi di Waverly e Mike e Molly, nella serie Joan of Arcadia e nella soap opera Il tempo della nostra vita. Tra i titoli più noti degli ultimi anni impossibile dimenticare Desperate Housewives, La vita secondo Jim e NCIS: Unità anticrimine.

Grazie a due dei suoi ultimi lavori, Delano ha ricevuto altrettanti importanti riconoscimenti. Il primo è stato l’Indie Series Award come migliore attrice non protagonista per il suo ruolo nel film per la TV Fumbling Through Pieces, il secondo invece è stato il premio Best Ensemble per il suo lavoro in Relish ai Los Angeles Film Awards nel 2019. Nel suo lungo curriculum spiccano anche alcuni lavori da doppiatrice, ma fino all’ultimo si è dedicata all’attività di attrice, recitando in ultimo in ben tre film indipendenti usciti nel 2024.