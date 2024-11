Fonte: Getty Images Claudia Pandolfi nel cast di "The Bad Guy 2", una delle serie da non perdere a dicembre

Dicembre richiama cappotti, aria tagliente e lunghi pomeriggi sul divano da passare, magari, davanti a film di Natale o avvincenti serie tv.

Anche questo mese, il catalogo delle maggiori piattaforme streaming non delude, regalandoci storie da guardare tutte d’un fiato. Tra spionaggio, cartoni animati e giochi mortali, ecco quelle che, secondo noi, non possono mancare all’interno della tua lista.

Le serie tv da non perdere a dicembre 2024

“Black Doves”, 5 dicembre

Seguendo l’apprezzatissimo filone dello spionaggio, che ha già ottenuto un incredibile successo grazie a storie come Citadel: Diana, Netflix torna con Black Doves, un altro racconto avvincente disponibile dal 5 dicembre.

La serie segue le vicende di Helen Webb, interpretata da Keira Knightley, che vive una vita come madre e moglie nascondendo però una carriera da spia.

Quando Helen scopre l’omicidio del suo amante, dovrà provare a fare luce sulla sua morte cercando di proteggere la sua famiglia e la sua seconda vita: un obiettivo non facile, che cercherà di portare a termine anche grazie all’aiuto del suo amico Sam.

“The Bad Guy 2”, 5 dicembre

Sempre il 5 dicembre, su Prime Video torna la seconda stagione di The Bad Guy, la serie che segue la storia di un ex magistrato che si reinventa come criminale per ottenere vendetta di un’accusa ingiusta.

Luigi Lo Cascio torna quindi nei panni di Nino Scotellaro: il secondo capitolo vedrà la ricerca dell’archivio di Suro, con anni di segreti.

Una serie che, all’interno del cast, vanta nomi come Claudia Pandolfi, Selene Caramazza, Giulia Maenza, Antonio Catania e ancora Fabrizio Ferracane, Carolina Crescentini, Aldo Baglio, Alessandro Lui, Antonio Zavatteri, Guia Jelo, Bebo Storti, Gianfelice Imparato e Francesco Zenzola e Stefano Accorsi.

“Dream Productions: dal mondo di Inside Out”, 11 dicembre

Gli amanti delle serie animate e dei racconti introspettivi visti con un occhio di leggerezza possono gioire: l’11 dicembre Disney+ pubblica Dream Productions: dal mondo di Inside Out, uno spin off in 4 puntate che riprende la vita e la mente della piccola Riley.

Ambientato tra il primo e il secondo film, la storia si concentra sui ricordi della ragazzina, che dovrà fare i conti con un eccentrico regista di sogni.

“Cent’anni di solitudine”, 11 dicembre

L’11 dicembre Netflix lascia spazio alla rivisitazione di uno dei racconti più bello di Gabriel García Márquez, il re del realismo magico. Arriva sulla piattaforma Cent’anni di solitudine, la storia della famiglia Buendía in un viaggio attraverso generazioni nel paese Macondo.

Guerre, amori e maledizioni in un racconto di una famiglia che ha fatto la storia di una nazione e di un genere letterario.

“Squid Game 2”, 26 dicembre

Il 26 dicembre, sempre su Netflix, arriva la seconda stagione di Squid Game, la serie coreana che accende uno spaccato di realtà sulla voglia di sopravvivenza a costo della vita degli altri.

Torneremo a vedere i giochi più pericolosi e inquietanti delle piattaforme di streaming, in un secondo capitolo che, oltre a riportare il protagonista nella misteriosa arena, vedrà nuovi giocatori e dinamiche da godersi tutte d’un fiato tra disuguaglianza sociale e disperazione umana.