Indagini con Stefano Nazzi arriva in tv, dove vederlo

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Stefano Nazzi

Indagini con Stefano Nazzi sbarca in televisione. Il podcast, dopo il grandissimo successo ottenuto, diventerà presto una docuserie tv, preparandosi a conquistare il pubblico con casi di cronaca che hanno sconvolto e segnato il nostro Paese.

Indagini con Stefano Nazzi arriva in televisione

Da podcast a docuserie: Indagini è diventato un vero e proprio cult e ora si prepara a fare un altro passo avanti. Sarà infatti una serie trasmessa su Sky Crime e in streaming sulla piattaforma Now con ben sei puntate e casi di cronaca seguiti dal giornalista partendo dalle indagini sino alle verità processuali.

Quando andrà in onda? La serie sbarcherà su Sky crime a partire dal 2 novembre alle 22, in seguito le puntate saranno disponibili on demand. Stefano Nazzi affronterà tre vicende differenti, accomunate sempre da un lavoro minuzioso di ricostruzione dei fatti come nello stile del giornalista.

Saranno due gli episodi dedicati a ogni caso con un racconto ricco di testimonianze, documenti inediti e lettura degli atti processuali. Il tutto con lo scopo di ricostruire al meglio gli eventi, dal lavoro degli investigatori sino al percorso giudiziario.

I casi affrontati da Indagini di Stefano Nazzi

Quali saranno i casi affrontati da Stefano Nazzi? Si parte con il caso di Laura Ziliani, donna scomparsa a Temù durante un’escursione in montagna. Il corpo venne ritrovato diversi giorni dopo la sua misteriosa sparizione, confermando che la donna era stata uccisa.

Nei mesi successivi le indagini portarono ad una verità scioccante: a uccidere la donna, nella notte fra il 7 e l’8 maggio 2021, erano state le figlie Silvia e Paola Zani, insieme a Mirto Milani, l’uomo fidanzato con entrambe. La donna era stata prima stordita con delle benzodiazepine, sciolte nel dolce preparato dalle figlie, poi soffocata. Dietro il delitto questioni economiche e la volontà di appropriarsi del patrimonio della vittima.

Il secondo caso affrontato invece sarà quello dell’omicidio di Giulia Cecchettin, giovanissima studentessa universitaria uccisa l’11 novembre 2023 dall’ex fidanzato Filippo Turetta. Un caso capace di toccare le coscienze comuni e di far nascere una mobilitazione ampia e profonda riguardo il tema della violenza di genere.

Stefano Nazzi parlerà inoltre della tragica morte di Willy Monteiro Duarte, il 21enne ucciso a Colleferro dopo essere intervenuto per difendere un amico durante una lite. A quel punto Willy sarebbe stato aggredito, senza motivo e in modo violentissimo dai fratelli Marco e Gabriele Bianchi. Un pestaggio durissimo, durato meno di un minuto, con calci e pugni al volto, alla testa e al petto. La violenza senza senso di questo episodio ha sconvolto moltissimo l’opinione pubblica.

L’approccio di Nazzi è ormai noto da tempo ed è particolarmente apprezzato dal pubblico. Il giornalista infatti non punta sulla morbosità o il sensazionalismo, ma si concentra su quello che succede dopo, ossia i rilievi scientifici, il lungo lavoro delle forze dell’ordine e l’investigazione, sino al processo.