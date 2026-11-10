Il paradiso delle signore, le anticipazioni dell’11 novembre 2026: la promessa di Marcello

Ufficio stampa Rai Matteo e Marcello, "Il paradiso delle signore"

Nuovo appuntamento, mercoledì pomeriggio alle 16:10 su Rai 1, con i protagonisti de Il Paradiso delle Signore. La soap, giunta alla puntata numero 48 della nona stagione, prosegue tra le vicende del grande magazzino milanese e quelle dei suoi personaggi. Ecco le anticipazioni di mercoledì 11 novembre 2026.

Nella puntata precedente

Jean Paul Rossini nota la sana competizione tra Roberto e Iacopo e, per il suo reportage, propone un confronto tra due realtà simbolo della moda milanese: la GMM e il Paradiso. Le Veneri si accordano sul regalo per Mirella e chiedono a Michelino un consiglio per scegliere la torta. Ciro spiega a Lia le ragioni dello scontro con Carmine e la invita a riavvicinarsi a suo padre. Riccardo accetta a malincuore la scelta di Nicoletta; Marcello si accorge del suo malessere e scopre che l’amico è sprofondato nella dipendenza da psicofarmaci.

Anticipazioni della puntata del 11 novembre 2026

Carla chiede l’intervento di Umberto per ottenere il permesso di allestire la mostra Corsi al Circolo, dopo il rifiuto di Rebecca. Intanto, Mimmo e Michelino preparano la torta per Mirella in un posto speciale. L’intervista di Rossini contribuisce a creare un clima più disteso tra GMM e Paradiso, mentre Roberto e Iacopo iniziano a conoscersi meglio. Marcello scopre i motivi che hanno spinto Riccardo a fare uso di psicofarmaci e promette di mantenere il segreto, a condizione che l’amico intraprenda un percorso di disintossicazione.

Il paradiso delle signore va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi le anticipazioni dal 9 al 13 novembre 2026.