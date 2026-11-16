IPA Marco Liorni

L’Eredità regala come sempre suspence e momenti di leggerezza al pubblico di Rai1. Il quiz del preserale condotto da Marco Liorni è un punto di riferimento per il pubblico che ogni sera segue i ribaltamenti della fortuna dei concorrenti. Il 16 novembre è Roberta a conquistare il titolo di campionessa ma dietro il suo successo c’è il figlio Roberto di 6 anni, appassionato del gioco che l’ha allenata in vista della partecipazione.

Cosa è successo il 16 novembre

Nella puntata del 15 novembre, torna Riccardo per la sua tredicesima volta. A provare a batterlo ci sono Roberta, Ilenia, Antonio, Emanuele e Ugo, che danno vita a una gara avvincente e spesso giocata sul filo del rasoio.

A Sbagliando di impara si parla di errori, e il primo a farne due è Emanuele. Il concorrente porta con sé Ugo in sfida, ma è una scelta che non si rivela la migliore visto che è proprio il secondo a vincere. Senza perdere tempo Marco Liorni passa a Uno due tre… Quella e tocca di nuovo a Ugo mettersi alla prova nella sfida ed è di nuovo lui a spuntarla contro Michela. La serata si scalda quando arrivano le Professoresse con il nuovo balletto sulle note di Bamboleiro. Marta Antonucci e Ofelia Passaponti accompagnano il pubblico e i concorrenti A spasso nel tempo, con le consuete domande su curiosità e fatti del passato. Tra la data di nascita di Alessandro Borghese e il primo film di Sophia Loren, è Roberta a fare per prima due errori. Il montepremi di Ugo la alletta e così lo porta in sfida. Una strategia che funziona perché, battendolo, mette in cassa un bel gruzzolo.

Alla Scossa si gioca con Ofelia e si parla delle abitudini che erano vietate a tavola, secondo uno scritto erroneamente attribuito a Leonardo Da Vinci. I concorrenti devono evitare di dire l’unica cosa consentita e non sarà semplice, visto che sono tutte cose assurde: flirtare con i paggi, mettere frutta masticata nella fruttiera e mettersi il cibo negli stivali. Consentito prendere il cibo dal piatto del vicino, ma solo a condizione di chiedere il permesso. Nessuno sbaglia, e così si va alla scossa flash con l’elenco delle migliori città vegane: la prima in classifica è Berlino e a dare la risposta sbagliata è Antonio. Per la sfida sceglie Roberta che lo batte e va al Triello insieme al campione Riccardo e a Ilenia. Quest’ultima sembra in svantaggio ma all’ultima domanda ribalta la situazione e riesce a far fuori dal gioco il campione. All’Ultima sfida va con Roberta, ma non riesce a batterla.

La Ghigliottina di Roberta

Con un montepremi di 160.000 euro, Roberta arriva alla Ghigliottina ed è in preda all’emozione. “Non ci credo, che devo fare?” esclama. Un risultato inaspettato per lei che era al suo debutto in trasmissione. Ad allenarla per giocare ci ha pensato suo figlio Riccardo: un bimbo di soli 6 anni e grande appassionato de L’Eredità che l’ha preparata per i quiz. La fortuna di Roberta però non è dalla sua perché dimezza ogni volta fino a restare solo con 5000 euro. Casa, Danno, Rischi, Usato, Questionario sono le parole da collegare e lei punta su Mercato ma senza crederci troppo. “Mamma scrivi Manuale“, le aveva detto il suo coach Riccardo prima che lei partecipasse. Alla fine era Valutazione il termine corretto. Neanche il piccolo campione avrebbe portato a casa il risultato.