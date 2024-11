Ho preso un granchio, la serie su 25 giovani pazienti oncologici, con Aldo, Giovanni e Giacomo. Dove vederla

Aldo, Giovanni e Giacomo e i giovanissimi pazienti oncologici dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano protagonisti di "Ho preso un granchio", la serie che racconta la vita in ospedale

Fonte: IPA Aldo, Giovanni e Giacomo

La malattia raccontata con creatività, ironia e sincerità. Ho preso un granchio è la nuova webserie nata dal lavoro di alcuni giovani pazienti oncologici dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano insieme a una serie di professionisti e sostenuto da Mediafriends.

7 episodi che, progettati dai ragazzi e dalle ragazze dall’inizio alla fine, vede anche la partecipazione del trio comico formato da Aldo, Giovanni e Giacomo.

“Ho preso un granchio”, trama della webserie

Ho preso un granchio, webserie promossa dal Progetto Giovani dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano e sostenuta da Mediafriends, è composta da sette episodi scritti, diretti e interpretati da un gruppo di ragazzi e ragazze ospiti dell’Istituto.

Grazie al coinvolgimento di esperti e alla produzione della Fondazione Bianca Garavaglia ETS, i 25 adolescenti protagonisti, di età compresa tra i 15 e i 24 anni, hanno creato un racconto che mescola ironia e creatività per mostrare un lato inedito della vita dei pazienti oncologici.

Non solo il dolore, ma anche i momenti di leggerezza, amicizia, amore e sogni. La serie affronta anche gli inevitabili imprevisti, regalando momenti di autentica simpatia e di riflessione.

Composta da 7 episodi di circa 7 minuti ciascuno, vedrà come grandi protagonisti Andrea, Camilla, Edoardo, Enea, Ettore, Giorgia, Giorgia, Greta, Lisa, Luca, Marco, Marco, Marta, Massimo, Mattia, Mattia, Myllem, Riccardo, Riccardo, Silvia, Sofia, Sophie, Teresa, Tiberio e Viola accompagnati da una serie di star d’eccezione tra cui Aldo, Giovanni e Giacomo.

Fonte: Ufficio stampa Mediaset

Un progetto che ha permesso ai ragazzi di dare vita a personaggi unici, curandone ogni dettaglio, per offrire una rappresentazione autentica che chiunque possa sentire vicina e condividere.

“Ho preso un granchio”, le sinossi degli episodi

Ognuno degli episodi è stato girato all’interno dell’ambulatorio di oncologia pediatrica dell’Istituto e affronta un tema legato alla vita in ospedale. Ecco le sinossi ufficiali:

Episodio 1, L’aliena: una nuova ragazza, arrivata in ospedale convita di essere finita in un albergo a 5 stelle, incontra il gruppo di ragazzi ricoverati.

Episodio 2, La scommessa: due ragazzi ricoverati scommettono sulla possibilità di conquistare o meno una ragazza, ma gli “imprevisti” clinici sono sempre dietro l’angolo.

Episodio 3, La raccolta: un ragazzo con la fobia degli aghi deve effettuare il prelievo per la crioconservazione del liquido seminale, mentre i suoi compagni di ricovero proveranno ad aiutarlo.

Fonte: Ufficio stampa Mediaset

Episodio 4, Il provino: una ragazza in cura, appassionata di recitazione, viene presa per un provino, ma il problema della perdita dei capelli fa tentennare la ragazza che riceve sostegno dalle sue compagne di terapie.

Episodio 5, Biancaneve e i sette grammi: il rientro dalla sala operatoria di una ragazza è movimentato dalla sbadataggine di un infermiere che sbaglia la dose di morfina provocando un “viaggio fiabesco” nella giovane paziente.

Episodio 6, La festa proibita: il gruppo dei ragazzi decide, disobbedendo alle regole, di fare una festa a base di sushi, ma il “senso del dovere” di uno del gruppo cambierà le sorti della festa.

Episodio 7, La gamba: sei mesi dopo. I ragazzi sono in ospedale per le visite di follow-up. Un ragazzo ha l’appuntamento per il cambio di protesi, ma riceve una notizia che scatenerà una serie di esilaranti conseguenze.

Fonte: Ufficio stampa Mediaset

“Ho preso un granchio”, dove e quando vederla

La prima puntata di Ho preso un granchio andrà in onda il 18 novembre in seconda serata su La 5 e sarà riproposta il 19 novembre alle ore 17:00 su Cine34.

L’intera webserie, arricchita da contenuti extra realizzati dai protagonisti, sarà disponibile su Mediaset Infinity per tutto l’anno.