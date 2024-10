Fonte: IPA Shaila Gatta

La puntata del 3 ottobre 2024 è stata piena di colpi di scena, liti ed emozioni di ogni tipologia. Per la prima volta nella storia del reality show, infatti, una concorrente ha dovuto lasciare il reality show perché ha scoperto di essere in gravidanza. Jessica Morlacchi e Yulia Bruschi, invece, hanno mostrato, nuovamente, ai telespettatori, tutta l’antipatia che provano, una per l’altra, con un nuovo confronto molto acceso. Ecco le pagelle della puntata.

Jessica Morlacchi e Yulia Bruschi, anche meno? Voto: 6

I telespettatori del Grande Fratello non vedevano l’ora di vedere le prime dinamiche e conflitti tra i diversi concorrenti e, certamente, sono stati esauditi. Il clima da gita d’istruzione, che regnava nella Casa del reality show nelle prime settimane, si è del tutto incrinato e Jessica Morlacchi e Yulia Bruschi hanno tirato fuori le unghie, accusandosi a vicenda delle peggiori cose e lanciandosi insulti a vicenda.

Il battibecco tra le gieffine, però, sembra basato più che altro su antipatia reciproca a pelle e su una grande voglia di fraintendere in negativo le parole dell’altra, che su qualcosa di realmente accaduto. Anche Cesara Buonamici, infatti, ha affermato che, in realtà, non si capisce da dove arriva questa lite, che sembra del tutto inutile e campata in aria. Se da un lato, Jessica Morlacchi accusa la compagna d’avventura di essere un lupo travestito d’agnello, l’altra si lascia andare a parolacce ed è convinta del fatto che la cantante l’abbia pesantemente offesa.

Il reality show è anche questo, ma le due gieffine sono scese, fin troppo, sul piano personale, andando oltre le dinamiche della Casa, forse superando fin troppo il confine?

Shaila Gatta, mai chiara. Voto: 5

Shaila Gatta, ex Velina di Striscia la Notizia, da quando ha fatto il suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia è stata al centro di un triangolo amoroso che, in seguito, si è trasformato anche in un quadrilatero. Una vicenda amorosa che, solitamente, ha molta presa nei telespettatori del reality show ma, che, in questo caso, ha stancato prima ancora di cominciare, soprattutto, per la forte ambiguità di Shaila Gatta, che sembra non saper prendere mai una posizione netta e, anche quando lo fa, non risulta mai del tutto sincera.

Così è stato anche nel corso della puntata del 3 ottobre 2024, nella quale Shaila Gatta ha finalmente confessato la sua preferenza per Javier Martinez ma, ancora una volta, non ha convinto tutti della verità delle sue parole, infatti, perfino Lorenzo Spolverato e lo stesso ex tentatore non sembravano del tutto convinti della sua versione.

Ilaria Clemente, emozionante. Voto: 10

Per la prima volta nella storia del Grande Fratello, gli inquilini e i telespettatori hanno potuto vivere un’emozione unica. Ilaria Clemente, infatti, è tornata nella Casa più spiata d’Italia per annunciare la sua gravidanza. I gieffini si sono stretti attorno alla ragazza, che è sembrata essere, davvero, al settimo cielo.

Michael Castorino, era nella Casa? Voto: 1

Da quanto è diventato un concorrente del reality show, Michael Castorino non ha mai mostrato, chiaramente, il suo carattere, restando uno dei concorrenti meno conosciuti del cast. Ma, improvvisamente, nella puntata del 3 ottobre 2024, l’animatore è stato protagonista di una critica e di uno scivolone nei confronti di Jessica Morlacchi, che poteva costargli, addirittura, una squalifica, visto che ha detto che la cantante si meritava degli schiaffoni. Forse era meglio, a questo punto, restare sullo sfondo?