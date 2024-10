Glamour’s Women of the Year: le più belle

Ai Glamour's Women of the Year 2024, "Times Square EDITION", che si sono tenuti a new York l'8 ottobre, tantissime le star sul red carpet. Ma a brillare più di tutte, grazie soprattutto ai loro abiti sparkling, sono state Brooke Shields, splendida 59enne, e sua figlia 21enne Rowan Francis Henchy