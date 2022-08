Festival di Venezia, le coppie più belle: J. Lo e Ben Affleck

Tanto cinema ma anche un red carpet all'insegna dell'amore e delle emozioni. Il Festival di Venezia ospita, da sempre, le più belle coppie del mondo dello spettacolo (e non solo). Ed è così che il tappeto rosso più atteso dell'anno si riempie di romanticismo, com'è successo nel caso di Jennifer Lopez Ben Affleck . I due, che si sono ritrovati dopo 20 anni di separazione, si sono sposati (2 volte) nel 2022. Per la cerimonia in Georgia, che si è svolta alla presenza di parenti e amici tra il 20 a il 21 agosto 2022, J. Lo ha cambiato ben tre abiti.