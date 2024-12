Melissa Satta, abito glitter ai Sustainable Fashion Awards

Il 2024 sta per volgere al termine, ma ci lascia in eredità tanti red carpet che ci hanno fatto sognare. In occasione degli Oscar della moda sostenibile, i Sustainable Fashion Awards, che sono andati in scena presso il Teatro alla Scala di Milano a chiusura della settimana della moda, Melissa Satta ha scelto di indossare un meraviglioso abito a sirena metalizzato e tempestato di brillanti con una sensuale apertura laterale che prosegue sulla schiena. Per completarlo ed essere super chic a Melissa è bastata una mini bag nera e un make-up luminoso.