Ghali, il nuovo singolo è Chill: testo e significato della canzone

Tra i brani che annunciano l’arrivo dell’estate 2025 non può mancare il nuovo singolo di Ghali, artista che da anni riesce a mescolare con stile sonorità urban e pop internazionale.

Il rapper pubblica Chill, un nuovo pezzo carico di ritmo, influenze dal sapore mediterraneo e vibrazioni super positive che promettono di farci ballare, sorridere e, perché no, rilassarci fin dal primo ascolto. Una traccia leggera ma curata, perfetta da ascoltare in macchina con i finestrini abbassati o in spiaggia con gli amici: un ottimo proposito per un’estate tutta da vivere. Ecco il testo e il significato del brano.

Ghali, significato di “Chill”

Giornate lunghe, sole e una serie di esperienze divertenti e rilassanti che riescono a farci dimenticare il caldo afoso sono gli ingredienti perfetti per un’estate nel chill: la stessa che spera di passare Ghali.

Il cantante, dopo alcune piccole anticipazioni social, pubblica finalmente il suo ultimo singolo: un pezzo che si intitola appunto Chill e che, grazie al suo irresistibile sound, potrebbe davvero essere una delle colonne sonore dell’estate 2025.

La canzone, scritta da Ghali insieme a Jacopo Ettorre, Alessandro Merli e Fabio Clemente, invita a prendere le cose in modo leggero e intreccia aneddoti legati alle esperienze del rapper con un racconto di una relazione che lo fa stare bene, vissuta in modo sereno. Anche il beat riprende queste stesse vibrazioni: un sound allegro, perfetto per una serata estiva dedita al relax, in cui l’unico obiettivo è ballare con spensieratezza e provare a prendere la vita con una dose di leggerezza in più.

Un prodotto diverso da Niente panico, uno dei suoi ultimi singoli in cui Ghali aveva espresso sentimenti e attimi di vita in modo più intimo per regalare un conforto a chiunque vivesse un periodo difficile senza perdere di vista la volontà di rialzarsi.

“Chill”, testo della canzone di Ghali

Se penso alla mia vita, giurassica

Cose che non vedi su Netflix

Dove l’ho trovata, sapessi

Non l’hai mai provata, dovresti

Baggy jeans, me li vuoi levare

Dammi un kiss, che mi fa bene

Io Totò, tu Sophia Loren

Penso “Oh my god” se vedo

I tuoi orecchini che cadono, sexy chic

La tua pelle che mi dice “Ciao”

Se mi guardi così, voglio perdermi

Con te mi metto comodo

Mi piaci perché mi fai stare

Chill

Chill

Chill

Voglio solo stare chill

Chill

Chill

Voglio solo stare chill

Voleva un cane, ero fatto

Le ho portato un gatto

Le scrivo “Buongiorno, amore”

E inoltro ad altre quattro

Non so se era messicana

Araba o giapponese

Ogni bandiera indovina

Come ho imparato a parlare l’inglese

Dormivo con mamma per strada

Non arrivavo a fine mese

Penso che tutto sommato

Dai, mi sono integrato bene

Baggy jeans, me li vuoi levare

Dammi un kiss, che mi fa bene

Io Totò, tu Sophia Loren

Penso “Oh my god” se vedo

I tuoi orecchini che cadono, sexy chic

La tua pelle che mi dice ciao

Se mi guardi così, voglio perdermi

Con te mi metto comodo

Mi piaci perché mi fai stare

Chill

Chill

Chill

Voglio solo stare chili

Chill

Chill

Voglio solo stare chill

Chill

Chill

Voglio solo stare chil