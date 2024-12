Chi l’ha visto?, di cosa si è parlato ieri sera: il racconto della ragazza accoltellata dall’ex

Fonte: IPA Federica Sciarelli

Donne uccise, donne scomparse, donne ferite e lasciate sole. A Chi l’ha visto?, nella puntata andata in onda mercoledì 11 dicembre, Federica Sciarelli ha approfondito in particolare tre difficili casi. Quello della morte irrisolta di Liliana Resinovich, che ha visto la presa in esame dei messaggi contenuti nei telefoni della donna. Si è parlato anche della sparizione di Daniela Ruggi, che non ha più dato suo notizie alla famiglia dal 18 novembre. Il programma ha poi mandato in onda le parole della ragazza accoltellata dall’ex davanti a un supermercato a Giussano, testimonianza di come, tristemente, le avvisaglie della violenza e le richieste d’aiuto della ragazza siano cadute inascoltate.

Il caso Daniela Ruggi e la lettera della sorella

non ha più dato alcun tipo di informazione sulla sua ubicazione aprendo al terribile dubbio che qualcuno potrebbe averla rapita o – peggio ancora – averle fatto del male approfittando di quella che era a tutti gli effetti una condizione di estrema fragilità: ciò che sappiano della 31enne – infatti – è che da tempo era seguita dagli assistenti sociali dei quali avrebbe sempre rifiutato ogni tipo di aiuto preferendo il supporto della sua stessa famiglia che fino ad ora ha sempre preferito stare il più lontano possibile dai riflettori della cronaca; pur – ovviamente – preoccupandosi delle condizioni della loro Daniela Ruggi.

Chi l’ha visto è tornato ad occuparsi della misteriosa sparizione di Daniela Ruggi che dal 18 novembre non ha più dato alcun tipo di informazione sulla sua ubicazione aprendo al terribile dubbio che qualcuno potrebbe averla rapita o – peggio ancora – averle fatto del male approfittando di quella che era a tutti gli effetti una condizione di estrema fragilità: ciò che sappiano della 31enne – infatti – è che da tempo era seguita dagli assistenti sociali dei quali avrebbe sempre rifiutato ogni tipo di aiuto preferendo il supporto della sua stessa famiglia che fino ad ora ha sempre preferito stare il più lontano possibile dai riflettori della cronaca; pur – ovviamente – preoccupandosi delle condizioni della loro Daniela Ruggi.

Il racconto della ragazza accoltellata dall’ex a Giussano

“Era in macchina, mi ha detto ‘seguimi, ti aspetto al parcheggio del supermercato. L’ho raggiunto, impaurita’, dice la ragazza ai microfoni di “Chi l’ha visto?”. Le prime fasi concitate del litigio si svolgono nell’auto di lei. “Ha tirato fuori un cavo usb”, prosegue la 24enne, “da dove non so, perché in macchina io non lo avevo. Ha iniziato a strangolarmi con il cavo. Avevo una tuta e avevo il cappuccio. Ha avvolto il mio viso nel cappuccio e ha iniziato a strangolarmi. Presa dal panico, sono riuscita ad uscire dall’autovettura. Sono uscita a urlare aiuto e letteralmente nessuno si è degnato di aiutarmi. Mi ha sbattuta sull’asfalto mi ha trascinata per metri, mi ha presa a pugni, mi ha picchiata per venti minuti”, prosegue la ragazza: “Non sentivo più il mio corpo. Ho cercato di aprire gli occhi perché sapevo che sarei morta. Non so come mi sono alzata, sono corsa dritta davanti ad un signore che era in macchina, gli ho bussato al finestrino e gli ho detto ‘per favore, chiami l’ambulanza’ e lui ha risposto: ‘Sto parlando con il mio datore di lavoro, non posso esserle d’aiuto’”.