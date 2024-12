Attacco al potere – Paris has fallen, intrighi e misteri nella nuova serie di Italia 1: trama e cast

Fonte: Ufficio stampa Mediaset I protagonisti della serie “Attacco al potere - Paris has fallen”

Dopo il grande successo dei film con Gerard Butler, arriva su Italia 1 Attacco al potere – Paris Has Fallen, una serie tv spin-off che trasporta gli spettatori in un universo di azione, spie, politici di alto rango, complotti e misteri, il tutto tra le splendide capitali d’Europa. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

“Attacco al potere – Paris Has Fallen”: trama della serie

Dopo i tre incredibili film Olympus Has Fallen, London Has Fallen e Angel Has Fallen che hanno appassionato il pubblico e con un quarto film già in lavorazione, il mondo di Attacco al potere si espande in una nuova dimensione, quella della serialità.

Attacco al potere – Paris Has Fallen è uno spin-off ispirato alla saga cinematografica, che ci regala otto episodi ricchi di azione e adrenalina. Scritta da Howard Overman e diretta da Oded Ruskin e Hans Herbots, la miniserie si propone come la “più grande produzione televisiva del 2024“.

Ambientata tra Londra e Parigi, la storia si concentra su Vincent Taleb, capo della scorta del ministro della Difesa francese. Durante un evento all’ambasciata britannica a Parigi, un gruppo di terroristi, guidato dall’ex capitano della Légion Étrangère Jacob Pearce, manda la manifestazione nel caos. Il loro obiettivo non è solo un singolo politico, ma tutti coloro che lo hanno abbandonato nelle mani dei talebani.

Vincent Taleb prenderà parte alla task force chiamata a contrastare il piano dell’ex militare, affiancato dall’agente dell’MI6 Zara Taylor. I due, convinti che all’interno della missione possano esserci delle talpe, capiranno ben presto di potersi fidare l’uno dell’altra. Tra azione, colpi di scena e misteri, Taleb vivrà anche un rapporto particolare con Madame le Présidente de la République Juliette Levesque.

“Attacco al potere – Paris Has Fallen”: cast della serie

Attacco al potere – Paris Has Fallen vanta un cast davvero potente: Tewfik Jallab interpreta Vincent Taleb, capo della scorta di un importante politico, ruolo che riecheggia quello di Gerard Butler nei panni dell’agente Banning nei film.

Fonte: Ufficio stampa Mediaset

Ritu Arya, conosciuta per i suoi ruoli in Barbie e The Umbrella Academy, interpreta invece Zara Taylor, agente dell’MI6. Accanto a loro vediamo Sean Harris nei panni di Jacob Pearce, l’ex capitano della Légion Étrangère, a capo della squadra di attentatori, ma anche Ana Ularu nei panni di Freja Karlsson e Camille Rutherford come Théa.

Completano il cast Jérémie Covillault nel ruolo di Matis Garnier, Emmanuelle Bercot, migliore attrice a Cannes per Mon roi, nei panni di Juliette Levesque, la Presidente della Repubblica francese, insieme a Nathan Willcocks e Laurent Lucas.

Dove e quando vedere “Attacco al potere – Paris Has Fallen”

Fortemente voluta dalla rete per la sua capacità di regalare al pubblico azione e suspense, Attacco al potere – Paris Has Fallen va in onda in esclusiva assoluta a partire da lunedì 2 dicembre su Italia 1.

Gli spettatori, a partire dalle 21:20, potranno godersi i primi due episodi degli otto episodi in programma, che ci terranno compagnia anche nel corso delle settimane seguenti. La serie potrà anche essere seguita in streaming su Mediaset Infinity.